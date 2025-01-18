劉開操刀 劉振祥攝影集再現「戀戀風塵」

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（中央社記者王寶兒台北18日電）電影「戀戀風塵」39年前上映，電影劇照師劉振祥以攝影集「風塵前後」再現昔日風景，他今天分享，橫跨39年時空，能將照片分享給喜愛電影的人們收藏，就是這本書最重要的目的。

「風塵前後：一部電影、一個攝影者、一個時代的風塵」攝影集由設計大師劉開操刀。劉振祥今天在新書分享會上表示，劉開已多年未再接下設計工作，此次應大塊文化董事長郝明義邀請而重出江湖，讓他格外感激，全書籌備期間他未與劉開多做確認，所有留白方式與照片擺放細節，卻都可見劉開妥善安排。

男孩與女孩在鐵軌上漫步的身影，是多數人想起「戀戀風塵」的第一視覺印象，此次攝影集以此為封面，而當年上映海報則是運用這張照片作為宣傳海報。

劉振祥回憶，當時在好友陳懷恩引介下，他是第一次擔任劇照攝影師，什麼都拍，沒想到劇照與海報當時意外受到歡迎，中影公司最初印製5000張海報，迅速被索取一空，加印5000張，3天內再度被民眾索取殆盡，甚至聽說許多電影院的海報在貼出來後就被一些人偷偷撕下帶走。

「戀戀風塵」導演侯孝賢當年為海報寫了一段文字：「鄉愁的苦澀／成長的記憶／青春的眷戀／原來生命就是生活。」劉振祥引述這段話，說當時他是剛退伍的年輕人，對這段文字、這張海報，都沒那麼大的體會，但當39年過去，回望人生，他不禁想著：「這不就是每個人的成長過程嗎？」

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舉例來說，電影拍攝地如第一劇場、台北火車站拆除改建前的第六月台等，都是當年可見、現在再也無法見到的生活場景，至今只能成為人們的生命記憶。劉振祥說，他也有幾度回到拍攝地，想去尋找曾出現在照片中的階梯或是風景，但都再也找不著了。

2022年，劉振祥在攝影家何經泰經營的「好好基地」推出了「戀戀風塵展」，場館旁有條鐵軌，許多人依樣畫葫蘆，學著照片場景拍下一張張照片。劉振祥說，他看到那些照片，還有展期間所受到的迴響，這些都是讓他覺得應該要進一步將這些照片們編輯成冊的理由，希望這本攝影集能讓更多人重拾回憶。（編輯：陳政偉）1140118