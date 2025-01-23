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東京新美術館「美超越國際水墨展」台灣首次參展

2025/1/23 21:57（1/23 22:11 更新）
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第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋（中）於開幕典禮致詞。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年1月23日
第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋（中）於開幕典禮致詞。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年1月23日
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（中央社記者戴雅真東京23日專電）第22屆「美超越國界」國際水墨展今天在東京國立新美術館開幕，這是台灣首次參與這項公開徵件的國際展。駐日代表李逸洋表示，台灣一直致力於國際交流，希望透過這類展覽，讓世界更深入地認識台灣的藝術發展與創新精神。

文化部駐日台灣文化中心發布新聞稿表示，這屆「美超越國界」（美は国境を越えて）水墨展共有來自31個國家的作品參展，在600多件展出作品中，台灣的作品共53件。

「美超越國界」展覽由致力推廣水墨畫的日本國際墨友會主辦，現任會長小林東雲與台灣頗具淵源，他曾於1990年代來台灣學習水墨畫，如今已自成名家，授徒無數。他的學生中包括旅日台裔醫師中山玉惠，她近年師從小林東雲學習水墨畫並熱心推廣，這次與僑務委員蕭悧悧居間大力促成台灣作品參展。

駐日代表李逸洋獲主辦單位邀請出席開幕典禮致詞及觀展。他特別感謝僑胞的大力促成，以及台灣文化中心的協助。

李逸洋表示，藝術是超越國家與地域界限的語言，台灣一直致力於文化藝術的國際交流，誠摯地希望透過這樣的展覽，持續跟各國交流，讓世界更深入地認識台灣的藝術發展與創新精神。

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本屆參展作品來自世界不同國家，除了亞洲外，還包含德國、西班牙、匈牙利、義大利等歐洲國家，展場分區展示各國作品，其中也有小朋友繪製的作品。台灣作品展區標示台灣及中華民國國旗，相當具有識別度。

「美超越國界」在國立新美術館2A展覽室展出，美術館擁有日本最大的展示空間（1萬4000平方公尺），是日本重要的美術館之一，展出時間為即日起至2月2日。（編輯：韋樞）1140123

#台灣
#文化部駐日台灣文化中心
#李逸洋
第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋（左3）與國際墨友會會長小林東雲（右3）、醫師中山玉惠（右2）及台灣文化中心主任曾鈐龍（右1）在台灣展區合影合影。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年1月23日
第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋（左3）與國際墨友會會長小林東雲（右3）、醫師中山玉惠（右2）及台灣文化中心主任曾鈐龍（右1）在台灣展區合影合影。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年1月23日
第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋與促成台灣作品參展推手之一的醫師中山玉惠於台灣展區兒童作品前合影。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年1月23日
第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋與促成台灣作品參展推手之一的醫師中山玉惠於台灣展區兒童作品前合影。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年1月23日
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