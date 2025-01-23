東京新美術館「美超越國際水墨展」台灣首次參展

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）第22屆「美超越國界」國際水墨展今天在東京國立新美術館開幕，這是台灣首次參與這項公開徵件的國際展。駐日代表李逸洋表示，台灣一直致力於國際交流，希望透過這類展覽，讓世界更深入地認識台灣的藝術發展與創新精神。

文化部駐日台灣文化中心發布新聞稿表示，這屆「美超越國界」（美は国境を越えて）水墨展共有來自31個國家的作品參展，在600多件展出作品中，台灣的作品共53件。

「美超越國界」展覽由致力推廣水墨畫的日本國際墨友會主辦，現任會長小林東雲與台灣頗具淵源，他曾於1990年代來台灣學習水墨畫，如今已自成名家，授徒無數。他的學生中包括旅日台裔醫師中山玉惠，她近年師從小林東雲學習水墨畫並熱心推廣，這次與僑務委員蕭悧悧居間大力促成台灣作品參展。

駐日代表李逸洋獲主辦單位邀請出席開幕典禮致詞及觀展。他特別感謝僑胞的大力促成，以及台灣文化中心的協助。

李逸洋表示，藝術是超越國家與地域界限的語言，台灣一直致力於文化藝術的國際交流，誠摯地希望透過這樣的展覽，持續跟各國交流，讓世界更深入地認識台灣的藝術發展與創新精神。

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本屆參展作品來自世界不同國家，除了亞洲外，還包含德國、西班牙、匈牙利、義大利等歐洲國家，展場分區展示各國作品，其中也有小朋友繪製的作品。台灣作品展區標示台灣及中華民國國旗，相當具有識別度。

「美超越國界」在國立新美術館2A展覽室展出，美術館擁有日本最大的展示空間（1萬4000平方公尺），是日本重要的美術館之一，展出時間為即日起至2月2日。（編輯：韋樞）1140123

第22屆「美超越國界」國際水墨展於23日在東京國立新美術館開幕，駐日代表李逸洋（左3）與國際墨友會會長小林東雲（右3）、醫師中山玉惠（右2）及台灣文化中心主任曾鈐龍（右1）在台灣展區合影合影。（文化部駐日台灣文化中心提供）中央社記者戴雅真東京傳真 114年1月23日