加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票113年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 文化

傳統歌仔戲藝師陳剩辭世 文化部頒贈旌揚狀

2025/1/25 13:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）台北市傳統表演藝術歌仔戲保存者陳剩2024年12月31日辭世，享壽92歲。文化部長李遠今天偕主任秘書林宏義等人出席告別式並頒贈文化部旌揚狀，由陳剩兒子許坤生代表受贈表彰貢獻。

李遠表示，陳剩多年來致力推動「歌仔戲」傳承與教學，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術，對台灣無形文化資產保存深具貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

google news透過 Google News追蹤中央社

文化部今天發布新聞稿表示，陳剩1933年出生於新莊中港厝，為著名歌仔戲小生演員，師承「戲狀元」蕭守梨，17歲起擔任當家小生，歷經「永樂園」、「進鳳社」、「新復興」、「新琴聲」與「新保聲」等劇團，經歷內台、外台、廣播歌仔戲台柱要角，經驗豐富老到。

陳剩擅演做工扎實的正古路戲，無論唱、唸、身段、角色詮釋皆細膩，藝術造詣深厚，演出深受觀眾肯定，拿手劇目有「斬經堂」、「山伯英台」、「大紅袍」等。畢生投入歌仔戲文化，其技藝純熟並致力傳承、推廣傳統戲曲，居功厥偉。（編輯：李淑華）1140125

陳剩
資深歌仔戲藝師陳剩逝世 享耆壽92歲
李遠
預算被砍 李遠哽咽：台灣文化胚胎在關鍵時刻遭毒手預算三讀通過 李遠：不合理刪凍是輕視文化發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：