傳統歌仔戲藝師陳剩辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）台北市傳統表演藝術歌仔戲保存者陳剩2024年12月31日辭世，享壽92歲。文化部長李遠今天偕主任秘書林宏義等人出席告別式並頒贈文化部旌揚狀，由陳剩兒子許坤生代表受贈表彰貢獻。

李遠表示，陳剩多年來致力推動「歌仔戲」傳承與教學，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術，對台灣無形文化資產保存深具貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

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文化部今天發布新聞稿表示，陳剩1933年出生於新莊中港厝，為著名歌仔戲小生演員，師承「戲狀元」蕭守梨，17歲起擔任當家小生，歷經「永樂園」、「進鳳社」、「新復興」、「新琴聲」與「新保聲」等劇團，經歷內台、外台、廣播歌仔戲台柱要角，經驗豐富老到。

陳剩擅演做工扎實的正古路戲，無論唱、唸、身段、角色詮釋皆細膩，藝術造詣深厚，演出深受觀眾肯定，拿手劇目有「斬經堂」、「山伯英台」、「大紅袍」等。畢生投入歌仔戲文化，其技藝純熟並致力傳承、推廣傳統戲曲，居功厥偉。（編輯：李淑華）1140125