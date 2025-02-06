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水藍來台指揮國台交 音樂會聚焦捷克古典名作

2025/2/6 12:59
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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）國立台灣交響樂團首席客席指揮水藍來台，將帶來全場捷克作曲家作品。水藍特別推薦德弗札克女婿也是作曲家蘇克的「第二號交響曲」，展現了痛苦、愛、讚美、想像與死亡等複雜情感。

這場音樂會曲目還包括德弗札克（A. Dvořák）的「B小調大提琴協奏曲」，將由第11屆柴可夫斯基國際音樂比賽大提琴銀牌得主秦立巍擔綱演出。秦立巍2012年時曾與水藍和新加坡交響樂團合作過德弗札克協奏曲專輯，這次將再度合作。

根據國台交發布的新聞資料，水藍已經很久沒有演出蘇克（J. Suk）第二號交響曲「阿斯拉耶爾」，「這首樂曲第一次聽過之後，就不會忘記。」水藍表示，一般來說大家比較不會接觸蘇克的作品，「我第一次指揮是在擔任新加坡交響樂團音樂總監期間，當時一聽到就非常感動。」

德弗札克與蘇克有很深的淵源，兩人不但是師生關係，蘇克還是德弗札克的女婿。德弗札克於1904年去世，蘇克1905年開始創作這部作品，然而在1906年開始寫到「第四樂章」時，妻子又因心臟病驟然離世；蘇克深受打擊，但透過創作重新站起來。

蘇克曾在跟朋友往返的信中表示，身為一位作曲家，在短時間面對兩位至親的離開，他能以創作再重新站起來，這首「第二號交響曲」意義重大。

水藍分享，這首交響曲的標題「阿斯拉耶爾 （Asrael）」，意旨「死亡天使」，但也可以解釋成「神幫助的人」，「從樂譜上來看，蘇克寫出了自己的兩位天使，德弗札克與自己的妻子。」

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水藍解讀這首樂曲從編制到整體結構都非常龐大，作曲技巧更是上乘，「雖然蘇克的作品數量不多，但是每首作品都可以觀察到他的手法一直在改變與精進，也許有一絲絲德弗札克的影子，但仔細推敲，其實是蘇克自己的創作風格。」水藍表示，希望能透過這部作品鼓勵大家都能走出自己的黑暗時刻。

「水藍，秦立巍與國台交」音樂會將於2月15日在高雄市衛武營國家藝術文化中心音樂廳，2月16日在台中市中山堂演出。（編輯：張雅淨）1140206

#水藍
#國台交
#德弗札克
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