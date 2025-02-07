米特動物樂園音樂劇線上開播說台語 紅豆妹助陣

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）米特動物樂園台語音樂劇「Do Re Mi 喜咧兜？」反應熱烈，今年將推出全新10集線上版免費開放觀看。這次邀請紅豆妹與台灣台語路協會理事長董力玄參與，讓家長可以帶孩子在家學台語聽音樂。

「Do Re Mi 喜咧兜？」故事圍繞著兔子、狐狸、老虎與獅子，這群個性鮮明的動物們因語言不通而產生誤會，卻在旅途中透過音樂逐漸跨越語言隔閡，都會吹奏薩克斯風的他們最終成為朋友。為了呈現森林冒險氛圍，劇組前往陽明山取景，拍攝當天寒流來襲，演員們仍敬業拍攝，希望為觀眾帶來沉浸感體驗。

米特薩克斯風重奏團團長陳冠文在今天發布的新聞資料中表示，這次的外景拍攝不僅豐富視覺層次，也讓孩子透過沉浸式劇情，自然接觸並學習台語，透過螢幕傳遞台語與音樂的美好。

這次線上版加入「台語小教室」單元，邀請在社群擁有46萬粉絲的紅豆妹以及台灣台語路協會理事長董力玄共同參與，利用情境對話、互動遊戲等創造輕鬆有趣的學習氛圍，讓孩子邊看故事邊學台語。每集從動物名稱、情緒形容詞到日常用語等不同主題，讓學習變得有趣，做到「會聽、會說、敢開口」。

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紅豆妹自小在家與紅豆爸全程以台語溝通，幽默逗趣的日常互動與流利的台語，深受粉絲喜愛。董力玄表示，「語言的傳承要從家庭開始，孩子在日常對話中自然而然學到，紅豆爸就是家庭台語教育的最佳示範。」

米特動物樂園台語音樂劇「Do Re Mi 喜咧兜？」線上版將從2月14日起開播，觀眾可以透過YouTube平台觀看，與孩子一起享受這場台語與音樂的奇幻旅程。（編輯：陳政偉）1140207