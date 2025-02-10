EX-亞洲劇團「迦爾納」 受邀新德里國際戲劇節演出

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）在文化部支持下，EX-亞洲劇團獲邀前往印度國家戲劇學院主辦的「新德里國際戲劇節」演出，11日將登上印度最具指標性的戲劇節演出「迦爾納」。

「迦爾納」由移居台灣近20年的印度籍新住民導演江譚佳彥（Chongtham Jayanta Meetei）執導，攜手乾旦藝術家兆欣以及來自台灣、印度兩地的藝術家，打造這齣跨文化對話與當代視野的原創劇作。

「迦爾納」靈感取材自印度史詩「摩訶婆羅多」中的傳奇人物迦爾納。

EX-亞洲劇團將傳統戲劇元素與當代身體劇場語彙交織，增加台灣元素，結合戲曲身段、詩性文本與動能肢體表現，賦予這位悲劇英雄全新詮釋。

新德里國際戲劇節（Bharat Rang Mahotsav, BRM）是印度規模最大、影響力最廣的國際戲劇節。EX-亞洲劇團則由資深劇場人林浿安與印度籍新住民藝術家江譚佳彥成立，積極透過創作落實當代劇場價值。

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根據文化部今天發布的新聞稿，這場跨越地域與劇場美學的合作，將為台灣戲劇在亞洲劇場版圖再添新章，深化台印之間的藝術交流。

新德里國際戲劇節「迦爾納」將於2月11日演出，地點在新德里Kamani Auditorium劇場；2月13日則在齋浦爾Rajasthan International Centre登場。（編輯：張雅淨）1140210