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文化部與外交部雙部長會商 持續推展文化外交

2025/2/11 13:21（2/11 13:31 更新）
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文化部長李遠（右）11日與外交部長林佳龍（左）舉行兩部會首次的「雙部長會商」，聚焦討論包含「歐洲台灣文化年」及「大阪文化世博」等文化外交兩大面向。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年2月11日
文化部長李遠（右）11日與外交部長林佳龍（左）舉行兩部會首次的「雙部長會商」，聚焦討論包含「歐洲台灣文化年」及「大阪文化世博」等文化外交兩大面向。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年2月11日
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）文化部長李遠今天與外交部長林佳龍舉行兩部會首次的「雙部長會商」，共同研商推動文化外交的各種可能。

李遠指出，年前立法院大幅刪減預算時，他就曾指出，「文化部與外交部被刪減的情況很相似」，因為不僅預算被大幅凍、刪，且成為唯二被「全數」刪除媒體宣傳預算的部會，「形同讓台灣在國際完全噤聲」。

根據文化部今天發布的新聞資料，李遠表示，文化部必須積極與外交部共同合作，期盼持續以「文化外交」成為台灣面向世界一張響亮的名片。

李遠說，在民國60年代，正值台灣退出聯合國之際，他曾在外交部擔任工讀生，過了半世紀能以庶人部長的角色與外交部長林佳龍進行會面，又在同樣面臨內憂外患的時刻，內心百感交集。

李遠說，去年文化奧運受到時任駐法國代表處大使、現任外交部政務次長吳志中的大力協助，開啟文化外交成功的先例。今年文化部將持續辦理大阪世博文化展演、歐洲各藝術節參與等，期待與外交部能有更緊密合作。

林佳龍表示，他擔任過行政院新聞局長、交通部長，工作一直與文化相關，擔任外交部長後，他也堅信「文化及外交可以互補」，在總統賴清德強調的「價值外交」與「經濟日不落國」等願景下，「文化是價值外交最重要的工作項目」。

林佳龍表示，從他任命國立台灣交響樂團團長劉玄詠擔任駐奧地利代表，劉玄詠以「音樂大使」角色積極拓展外交工作，近日更投書奧地利主流媒體獲全文照登，更可證明「文化是共同的語言」。

今天會談中，兩部會聚焦討論包含「歐洲台灣文化年」及「大阪文化世博」等文化外交兩大面向。「歐洲台灣文化年」將由外交部主導，邀請故宮從今年將赴捷克的「故宮文物百選及其故事」展覽為重要核心，搭配文化部在歐洲參與的外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節等活動，深化歐洲國家與台灣的交流。

在「大阪文化世博」方面，文化部規劃集中於大阪世界博覽會期間的7至8月在主場館周遭，以兒少未來、電影、文學、繪本、文化科技等主題，全面展現台灣文化藝術各領域。

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文化部也將邀請近年深受日本大眾熱烈參與的文化總會主辦TAIWAN PLUS活動，首次從東京移師大阪辦理。外交部也規劃在大阪世博期間，發起「尋找臺灣」的全球網路社群活動。

文化部及外交部表示，後續將持續盤點各項文化資源，發揮「部部都是文化部」及「部部都是外交部」的合作精神，共同攜手推動文化外交工作。（編輯：張雅淨）1140211

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