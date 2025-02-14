袁廣鳴個展 以「黑」串聯新作視角

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（中央社記者王寶兒台北14日電）第60屆威尼斯美術雙年展去年落幕，台灣館藝術家袁廣鳴於其中展出「日常戰爭」及「扁平世界」，明天起他將集結2件作品與新作「呼吸的黑洞」，以「黑」串聯作品視角。

藝廊TKG+今天舉行袁廣鳴個展「向黑潛行」媒體預覽。展覽從錄像作品「日常戰爭」展開，袁廣鳴將場景設定為1名中產階級男性的單身套房，而在日常場景中，爆炸卻突然自牆外襲來，毀滅貌似安定的一切，讓觀者感知平靜或許只是危機的前奏。

「呼吸的黑洞」可追溯至袁廣鳴1995年的複合式媒體裝置作品「呼吸的黑光」，他使用夜光粉結合鋁板，打造了一個在黑暗中會發光的方塊，且配合裝置讓其產生大小變化，而在「呼吸的黑洞」中，方塊成了圓形，袁廣鳴延續並深化「黑」的概念，將「黑光」具象化為一個律動場域。

隨著機械驅動，鋁板會緩慢移動，牆面上的光暈也隨之擴張與收縮，宛如在「呼吸」。TKG+透過新聞稿表示，黑光在此成為象徵語言，既暗示光的缺席，又蘊含能量的積聚與釋放，挑戰觀者對黑暗的固有認知。

「扁平世界」則以 Google 街景資料庫為基礎，將100個國家305街景串聯為無止境的數位旅程，消解地理深度與身體在場感，隱喻全球化秩序的幻象。

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TKG+表示，黑暗作為核心意象貫穿3件展出作品，展現黑暗的多重隱喻。在「日常戰爭」中，黑暗象徵日常空間中的危機與裂縫；在「呼吸的黑洞」中，轉化為孕育希望與生命的原初場域；而在「扁平世界」中，黑暗隱匿於全球化技術體系的深處，象徵疏離與漂浮的矛盾狀態。

袁廣鳴個展「向黑潛行」明天起於TKG+展出至5月17日。（編輯：龍柏安）1140214