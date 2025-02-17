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台灣首度參與夏威夷三年展 泰雅族藝術家展創作

2025/2/17 19:40（2/17 20:26 更新）
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駐洛杉磯台灣書院首度與美國夏威夷三年展合作，邀請泰雅族藝術家林安琪（Ciwas Tahos）（左）展出「找尋Temahahoi的路徑」系列創作，展期持續至5月4日。右為駐洛杉磯台灣書院主任簡德源。（駐洛杉磯台灣書院提供）中央社記者王寶兒傳真 114年2月17日
駐洛杉磯台灣書院首度與美國夏威夷三年展合作，邀請泰雅族藝術家林安琪（Ciwas Tahos）（左）展出「找尋Temahahoi的路徑」系列創作，展期持續至5月4日。右為駐洛杉磯台灣書院主任簡德源。（駐洛杉磯台灣書院提供）中央社記者王寶兒傳真 114年2月17日
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（中央社記者王寶兒台北17日電）文化部支持下，駐洛杉磯台灣書院首度與美國夏威夷三年展合作，邀請泰雅族藝術家林安琪（Ciwas Tahos）展出「找尋Temahahoi的路徑」系列創作。

夏威夷三年展（Hawai'i Triennial）是美國夏威夷州規模最大的定期當代藝術展，展覽於2月15日開幕，開幕日當天由主辦單位安排藝術家導覽，駐檀香山辦事處處長張詩瑞特別到場觀展並表達支持，期許在藝術交流下，台灣能與夏威夷及太平洋島國開展更多文化對話。

駐洛杉磯台灣書院主任簡德源今天透過新聞稿表示，夏威夷和台灣兩地共享族群起源，同具殖民及外來移民歷史，此次經由引介台灣藝術家於三年展展出，透過當代藝術審視這些歷史脈絡，相信能使2地於文化、藝術和社會層面的連結更為緊密，並充分展現台灣原住民族在當代藝術領域的活躍及成就。

夏威夷三年展致力於促進世界南島及夏威夷在地的對話，今年邁入第4屆。受邀的藝術家林安琪近年活躍於世界各地藝術相關領域活動，本次展出作品「找尋Temahahoi的路徑」藝術系列創作，同時獲邀於阿拉伯聯合大公國沙迦雙年展、南非Stellenbosch三年展等地展出。

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「找尋Temahahoi的路徑」透過行為、影像、網路空間、瓷器和動力裝置等多元媒材，以「迭瑪哈霍伊」（Temahahoi，女人社，直譯為在深林裡的某地）傳說，結合自我的族群觀，建構一個以自身性少數的身體感知，重新找尋Temahahoi的當代傳說與自我歸屬，並對性別及生態等議題進行反思。

林安琪「找尋Temahahoi的路徑」系列創作即日起於美國夏威夷州檀香山市三年展HUB空間展出至5月4日。（編輯：李亨山）1140217

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