為早逝音樂友人圓夢 曾宇謙台大癌症醫院義演

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）紀念已逝年輕音樂友人陳正玹，小提琴家曾宇謙今天到台大醫院癌醫中心分院義演。曾宇謙表示，正玹在這裡受到醫療團隊細心照顧，「如果他在，這場演出主角就是他，我來為他圓夢」。

這場名為「刻在我心底的名字」慈善音樂會今天傍晚在台大醫院癌醫中心分院希望光塔舉行，由柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主曾宇謙演奏巴哈「d小調第2號無伴奏小提琴組曲」為友人圓夢，也用樂音撫慰醫生與病人。

曾宇謙演出時現場氣氛溫馨自在，有遲來的醫生還穿著白袍就站著欣賞，也有病人駐足聆聽，現場原本排了近百張座椅爆滿，院方又緊急加排椅子，就連迴旋樓梯也都有人站著欣賞，曾宇謙精湛樂音流瀉之時，也成就了醫院裡難得一見的音樂風景。

陳正玹母親接受中央社記者訪問時表示，她出門前告訴自己今天不要掉一滴淚，卻還是忍不住情緒，「正玹本來想自己好了之後，要用音樂謝謝這裡照顧他的所有醫療團隊，等於是他的願望；他也說如果他好了，可以請宇謙來演出，他可以在台下聽。」這次兒子沒有辦法在台下聽，「但我已經幫他完成願望」。

曾宇謙表示，音樂可以連結人們，分享情感，「這次來台大癌醫演出，我看到台下有看到消息來聽的人們，也有醫生跟病人們，其實我知道不是大家都有機會可以到音樂廳欣賞演出，我就來演奏給大家聽，讓他們也可以從樂音中得到放鬆跟安慰。」

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曾宇謙說，上次來義演是演出巴哈「E大調第3號無伴奏小提琴組曲」，「那時正玹還在接受治療，這首比較明亮陽光，要祝福他治療順利」；這次再回來演出是正玹過世後，曾宇謙選了巴哈「d小調第2號無伴奏小提琴組曲」，「他正是要發光發熱的年紀，但不幸離開，這次樂曲稍微沉重，也是表達我的心情。」

曾宇謙表示，他跟正玹都是師大音樂系教授陳沁紅的學生，「他對提琴的鑑賞品味非常好，一度他好轉回家療養時，我有到家裡看他，我們會聊很多提琴跟音樂的事情，這些都是很珍貴的回憶。」曾宇謙說，能夠幫正玹完成這個最後願望，「對我來說也是很有意義的一件事」。（編輯：陳仁華）1140219