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水道博物館首本專書「溯水之源」推水資源教育

2025/2/20 16:18
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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市山上花園水道博物館今天發表開園第一本專書「溯水之源：臺南水道的人、物與歷史」，透過水道歷史、資深水道職人使命及用水文化省思，以改變用水認知及推廣水資源教育。

「溯水之源：臺南水道的人、物與歷史」由「溪說臺南」作者楊宏裕、文史工作者楚然、成功大學歷史系副教授陳恒安及學生團隊所著，搭配插畫家鄭培哲建物畫，預定2月26日正式上市。

日治時期台南水道已被列為國定古蹟，台南市山上花園水道博物館於2019年10月10日開園，今天新書發表會中，現年已8、90歲數名水道老員工也到場抒發對水道的情感。

曾於日治時期擔任水道雜工的吳子中，對淨水設施、各式器械瞭若指掌，他回憶說，這是個「體力活大於技術活」的工作，雨季前後因溪水混濁，需要人工清理沉澱池，一開始不知道怎麼操作，「先做再說」，才和淨水設施有更緊密接觸。

後來，吳子中在水道附近定居，也成為獨當一面土水師傅，且在水道建築整修中，拾起不少被當成「廢物」的物件，包括日治「耐火磚」、專給達官顯貴使用的「青花瓷蹲便器」，全被他放在家中的「寮仔」。

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市府文化局代理局長林韋旭則說，台南水道呈現日治台灣人民生活日常、日本對台治理策略，也標示台灣邁向現代化過程，歷史地位與展示文物深具特殊性，再以專書具體展現。

館方表示，「溯水之源」解析山上作為水源地的地理環境、追溯台南水道建造歷史，更透過水道職人、穿梭在水道間的人物之眼，展陳台南水道深入大眾生活的方方面面，讓水道博物館持續進入大眾視野，成為水文化教育倡議基地。（編輯：李亨山）1140220

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