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史奈德書寫「紅王子」 勾勒西方版溥儀傳奇人生

2025/2/23 17:29
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（中央社記者葉冠吟台北23日電）「他戴著舊時代的皇冠，卻希望它可以轉換成新時代的權柄。」歷史學家史奈德著作「紅王子」推出繁體中文版，透過大量資料勾勒堪稱「西方版溥儀」的哈布斯堡大公威廉傳奇人生。

根據衛城出版書訊，統治奧匈帝國的哈布斯堡曾是歐洲疆域最遼闊的王室，然而，在即將邁入20世紀之際，年老的法蘭茲．約瑟夫皇帝在位末期，帝國內憂外患不斷。一方面，他們要防止崛起的各方民族勢力削弱自身權威，同時又在德國等新興歐洲強權進逼下顯露疲態。在這樣的時局下，此書主角哈布斯堡大公威廉出生了。

父親期許威廉成為波蘭的統治者，建立融匯舊時帝國與新時代民族思想的政權，他卻因為對自由的追求，投身與波蘭菁英敵對的烏克蘭陣營，成為人們口中的「紅王子」，為了烏克蘭的獨立而親赴戰場，並獲得廣大人民的認同。

儘管威廉懷著稱王的雄心壯志，但當時的世局，不再對傳統歐洲王室有利，他也數度鎩羽而歸，最終在二戰後被蘇聯逮捕，逝世於他一生念想、此前卻從未踏上的基輔土地。

擅長運用各式史料說出精彩故事的歷史學家提摩希．史奈德（Timothy Snyder），在「紅王子：一位貴族的秘密人生與流轉中的近代歐洲認同」書中，細膩描繪威廉在古老帝國的餘暉中，掙扎於理想與現實間的形象。

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衛城出版指出，威廉的人生充滿矛盾，是貴族，卻支持革命和擁抱民族認同的大眾；為了實現烏克蘭獨立的大業，而在多種立場間擺盪。「紅王子」不僅是一部個人傳記，更反映出20世紀上半葉的歐洲在時代轉換間的動盪歷史，展現了家族血脈、民族認同、政治理想和殘酷現實之間的繁複糾葛。

史奈德是耶魯大學歷史學系講座教授，精通10種歐洲語言、主要研究領域為東歐現代史。出版多本備受稱譽的著作，包含總結極權獨裁歷史教訓的「暴政」、探討東歐遭遇納粹與蘇聯暴政的「血色大地」與關懷美國醫療人權議題的「重病的美國」等。（編輯：管中維）1140223

威廉
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