溫哥華音樂饗宴 台裔指揮家謝建得完美演出

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（中央社記者程愛芬溫哥華23日專電）加拿大著名台裔指揮家謝建得（Ken Hsieh）領導的溫哥華大都會交響樂團（VMO）與百年歷史的巴哈合唱團、加拿大著名鋼琴家席佛曼昨晚共同交織出一場音樂盛宴，讓近2000名觀眾如癡如醉。

溫哥華的奧芬劇院（Orpheum Theatre）昨天晚間成為樂迷們的朝聖地，聆聽這場溫哥華大都會交響樂團創辦22年來最重量級演出。

這場音樂會由「春節序曲」揭開序幕，現場洋溢新春歡樂氣氛。隨後眾所期待的加拿大知名鋼琴家席佛曼（Robert Silverman）出場，擔綱上半場音樂會的主角。

席佛曼與大都會交響樂團和巴哈合唱團（Vancouver Bach Choir）共同演繹貝多芬的「合唱幻想曲」（Choral Fantasy）。這首作品以雄偉的格局和深邃的情感見長，兼具磅礴與細膩的音樂架構，是貝多芬少數跨界融合鋼琴、聲樂與管弦樂的傑作。

87歲的席佛曼彰顯寶刀未老的精湛琴藝，指尖下的琴音流暢圓潤，沒有過分修飾和矯揉造作的氣息，流淌著明亮輝煌的色彩。他的完美演出令在場樂迷們起立喝采，還有不少樂迷湧至後台想親自表達對席佛曼的崇敬。

已經鮮少公開演奏的席佛曼說：「我仍保持每天練琴的習慣，為了這場演出更努力地練習，希望盡善盡美地詮釋曲子。」

席佛曼一聽聞記者來自台灣，開心地提到他曾於90年代末期訪問台灣。「雖然時間過了幾十年，但回憶非常美好，那是一個風土人情都很棒的國家，當年我和台灣音樂家有交流，對他們的傑出的音樂才能印象深刻。」

音樂會的壓軸演出是德國作曲家奧福（Carl Orff）的經典之作「布蘭詩歌」（Carmina Burana）。這部音樂史上最具感染力的合唱作品之一，從震撼人心的序曲「命運女神」（O Fortuna）開始，便以強烈的節奏感將觀眾帶入一個充滿生命力的音樂世界。

巴哈合唱團的資深團員以及卑詩大學（UBC）歌劇系的年輕學員們展現豐富的聲音變化和聲部融合，以簡潔卻充滿爆發力的音樂語言，刻畫出人類最真摯的情感。

指揮謝建得說：「這是2003年VMO創團以來，最重量級的一次演出，很榮幸與約200名音樂人共同合作，把這部取材於中世紀，歌頌愛情、命運和人性的矛盾與美麗的作品介紹給大家。我相信大家可以從音樂中體悟到生命有跌宕起伏、生活有激情內斂的多重感覺。」

曾為溫哥華交響樂團（VSO）史上最年輕副指揮、獲獎無數的謝建得出生於加拿大。他在卑詩大學畢業後，又師從2名國際指揮界大師級人物─秋山和慶、岡部守弘。

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他說，他曾與溫哥華青年交響樂團（Vancouver Youth Symphony）一起用打擊樂演奏「布蘭詩歌」，當時指揮家是今年稍早才過世的秋山和慶。「所以某種程度上，指揮『布蘭詩歌』是很有壓力的，這是我致敬恩師的心意，我希望完美發揮。」

許多藝文界知名人士都參與了這場音樂饗宴，溫哥華市議員周楠（Lenny Zhou）表示，很高興音樂家們為溫哥華創造了豐富的人文氣息。「雖然我是音樂門外漢，但音樂真的很療癒，希望更多音樂人在溫哥華大放異彩。」（編輯：韋樞）1140224

溫哥華大都會交響樂團創辦22年來最重量級演出，22日晚間在溫哥華奧芬劇院登場。加拿大台裔指揮家謝建得完美領導200名音樂家詮釋「合唱幻想曲」和「布蘭詩歌」。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月24日