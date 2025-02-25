鋼琴新秀張凱閔 挑戰貝多芬經典「漢馬克拉維」

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）鋼琴新秀張凱閔2024年獲英國里茲鋼琴大賽第4獎，逐漸開展音樂路，3月將返台舉行獨奏會，曲目之一正是貝多芬最艱澀也最偉大的奏鳴曲「漢馬克拉維」，對鋼琴家技巧來說是嚴苛挑戰。

2021年，張凱閔20歲參加華沙蕭邦鋼琴大賽衝進第一輪，亮眼表現首次獲得國際注目。2024年他以最年輕決賽選手之姿，贏得第21屆英國里茲國際鋼琴大賽第4獎。

里茲鋼琴大賽多年來被視為全球鋼琴新秀挑戰國際舞台的第一站，競爭激烈。張凱閔表示，得這個獎之後最好的事情就是可以不用再比一些比較小的比賽，「我的老師鄧泰山（Dang Thai Son）說我保底了，有了這個獎之後，可以繼續朝夢想前進。」

張凱閔目前就讀美國新英格蘭音樂學院，今年拿到碩士之後，他將繼續攻讀更上一階文憑，跟著鄧泰山學習。

人在美國的張凱閔今天接受中央社記者電訪表示，這次獨奏會曲目是他非常想要演奏的樂曲，也考慮音樂會效果。上半場將帶來布拉姆斯四首「鋼琴小品」以及蕭邦的「夜曲」及「第一號詼諧曲」；下半場則是貝多芬的「漢馬克拉維」奏鳴曲。上半場曲目篇幅短但精緻深刻；下半場將展現永不放棄的驚人意志。

張凱閔表示，布拉姆斯四首「鋼琴小品」是其人生晚期之作，「很多人會覺得這個曲目有一點不該是我這個年紀會開出來的曲子，但我自己覺得，我也是可以有我的詮釋，我有自信把它彈好。」布拉姆斯晚期作品不少，「我走得進去這首樂曲，我老師又不反對，那就確定下來。」

下半場貝多芬第29號鋼琴奏鳴曲又名為「漢馬克拉維」，被後人譽為是音樂史上最偉大也最艱澀的奏鳴曲之一，代表貝多芬音樂中「人之所以生而為人存在的意義」。貝多芬曾在寫信給樂譜出版商時表示，「這首曲子會帶給鋼琴家很多麻煩。」樂迷也將經歷一段與命運對抗永不放棄的精神。

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這首也是張凱閔入選2025范克萊本國際鋼琴大賽試選輪的演奏曲目之一，他將與70多名競爭者角逐大賽門票。「我想去比賽時應該會更緊張。」張凱閔表示，「現在已經不會緊張自已彈得好不好，至少參加過這麼多比賽，我已經不怕輸。」他會選擇自己有感覺的曲目，不會專為大賽而奏。

張凱閔鋼琴獨奏會將於3月27日演出，地點在台北生技園區多功能廳。（編輯：張雅淨）1140225