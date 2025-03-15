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巴黎藝文街區活化地方 居民、藝術家與文化機構共生

2025/3/15 18:13（3/15 18:54 更新）
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青年學子、藝術家不畏近零度寒溫，在巴黎菲夢可藝文街區廣場上閒聊，生命氣息迸發。負責人表示，菲夢可是藝術家、機構、一般民眾、學子的交流中心，將盡可能提供所需環境與設備。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
青年學子、藝術家不畏近零度寒溫，在巴黎菲夢可藝文街區廣場上閒聊，生命氣息迸發。負責人表示，菲夢可是藝術家、機構、一般民眾、學子的交流中心，將盡可能提供所需環境與設備。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）由建商推動的巴黎北郊菲夢可藝文街區占地廣闊，結合一般居民、駐村藝術家與公私立機構打造藝文生態圈，並改造舊製藥廠，推動住民交流。負責人告訴中央社，這是創新經濟模式，將活化地方、改造歷史街區。

羅曼維爾（Romainville）是巴黎北郊具歷史感的市鎮，距地鐵站15分鐘腳程，嶄新建物拔地而起，青年學子、藝術家在廣場上閒聊，生命氣息迸發，這就是即將落成的菲夢可藝文街區（FAST）。

FAST占地5萬平方公尺，集結私人與公家機構，除藝廊、藝術家工作室外，還有學校。帕森設計學院巴黎分校已落腳於此，國家藝術戲劇學院（CNSAD）幾個月後也將進駐。

作為集結世界65個文化街區「全球文化街區網絡」（Global Cultural Districts Network）的一員，FAST的特殊之處不只在打造「藝文特區」，而是結合藝文園區與一般公寓住宅。

未來6個月內，1萬名住戶將陸續搬進，加上正在建設的大型表演館，保證FAST將個是連結生活、視覺與表演藝術的熱絡藝文生態圈。

FAST氛圍開放，由2016年成立的菲夢可（Fiminco）基金會負責營運。執行長史克利巴（Katharina Scriba）接受中央社訪問時表示，基金會首要任務是為駐村藝術家提供好的工作環境，陪伴他們創作。

基金會的第2個任務是傳承，「讓年輕人動起來，陪伴他們，讓他們有興趣一起互動、交流」。

史克利巴指出，FAST內大家比鄰而居，促成不同層次的互動，如學生與藝術家交流，或藝廊與藝術家的合作。「我們是協調平台，打造接待機構、藝術家、地方與國際合作夥伴的環境。我們深耕地方、放眼世界」。

曾造訪台灣的史克利巴告訴記者，「在台5天期間有幸遇到許多很棒的藝術家、不同城市的機構與藝術工作，感受到合作的渴望，想要前來法國探索、交流。駐村讓藝術家能移動、發現，帶回新的視角」。

台灣藝術創作者劉玗在此駐村，計畫圍繞西方生物史，並向記者分享4個月的感受。她表示菲夢可園區集結各種藝文機構與各國藝術家，如小型世界。園區有許多計畫，有些藝術家會和學校舉辦工作坊，和學生透過藝術形式一起玩或創造。

對於駐村藝術家，園區還提供工作坊，可使用不一樣技術，如版畫、絹印、3D列印，每週有講師協助。另外，安排不同節目，如「菲夢可午餐」或專業見面，與專家會面。若在創作上需要協助，也可徵詢意見。

園區的藝文機構與設備提供進駐藝術家創作時的上中下游後盾，打造藝術生態圈。FAST的開發商菲夢可集團（Groupe Fiminco）執行長阿桑寇（Gérald Azancot）接受中央社電訪指出，「生態圈」的概念並不新，但應用在藝文創作上相對少見。

他提到，原就住在附近的居民已開始參與藝文街區頻繁舉辦的免費活動，如與駐村藝術家的交流座談、戲劇演出、各種工作坊或藝廊展覽活動，「盼能為居民帶來不同的體驗與視角」。

學校與當地互動頻繁，從接受實習生到接待藝術家入駐創作。園區學生可以與藝術家交流、共同創作，駐村大樓下方有版畫、陶製、3D技術等大型技術機台，學生與藝術家也能在專業人員開設的工作坊中學習使用。

阿桑寇說：「我們是創造彼此交流合作的平台，讓藝術家、學生或學校教授自己發想計畫，開啟不同可能性，我們盡可能提供硬體設備。」

目前有24名駐村藝術家，有菲夢可贊助計畫的藝術家，也有與全球夥伴合作的計畫，包括台灣駐法文化中心。菲夢可與全球機構合作，共同出資推廣各種形式的藝文展演或駐村計畫。

阿桑寇投入藝術贊助30年，他表示，FAST不僅是慈善非營利，更是創新經濟模式，創新之處在於提供公私立機構合作平台、融合一般公寓與藝術家，找到藝術贊助與經濟活動的平衡模式。

他說：「這不只是慈善計畫，而是政策導向，我們希望改變周邊居民看待生活的態度，介紹藝術家與工藝家給當地民眾。」

阿桑寇說，原只仰賴私人基金的藝術家駐村建案逐漸擴大，更與市府達成協議，買下周邊舊製藥廠，保留建物並將內部改造為展演空間，計畫最終獲大巴黎法蘭西島（Île-de-France）政府部分補助，「這會是街區美好的歷史改造」。

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阿桑寇坦言，「相較於一般建商，我們賺的少一些」，但周邊的房價會上漲，而且街區活化、居民生活改變，以長期發展來看，其實具有優勢。

「這個模式帶來資產，我們因此進入國際舞台，開始提供外國單位諮詢，在紐約也將有合作案。您不是也來採訪我們了嗎？若我們只是一般建商，這是不可能的」，阿桑寇笑著說。（編輯：唐聲揚）1140315

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羅曼維爾是巴黎北郊具歷史感的市鎮，距地鐵站15分鐘腳程。由建商推動、分階段打造的菲夢可藝文街區正如火如荼興建，入口處可見菲夢可基金會的指標。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
羅曼維爾是巴黎北郊具歷史感的市鎮，距地鐵站15分鐘腳程。由建商推動、分階段打造的菲夢可藝文街區正如火如荼興建，入口處可見菲夢可基金會的指標。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
巴黎菲夢可藝文街區占地5萬平方公尺，集結私人與公家機構，除藝廊、藝術家工作室外，還有帕森設計學院巴黎分校、國家藝術戲劇學院、各種展演空間。街區有嶄新建物，也保留舊製藥廠，活化地方。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
巴黎菲夢可藝文街區占地5萬平方公尺，集結私人與公家機構，除藝廊、藝術家工作室外，還有帕森設計學院巴黎分校、國家藝術戲劇學院、各種展演空間。街區有嶄新建物，也保留舊製藥廠，活化地方。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
作為集結世界65個文化街區「全球文化街區網絡」的一員，巴黎菲夢可藝文街區的特殊之處不只在打造「藝文特區」，而是結合藝文機構與一般住宅。廣場旁的咖啡廳是居民與藝術家交流的好地方。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
作為集結世界65個文化街區「全球文化街區網絡」的一員，巴黎菲夢可藝文街區的特殊之處不只在打造「藝文特區」，而是結合藝文機構與一般住宅。廣場旁的咖啡廳是居民與藝術家交流的好地方。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
台灣藝術創作者劉玗（左）在巴黎菲夢可園區駐村4個月，她表示基金會規劃許多工作坊，並安排藝術家與專業人員見面，時常行程滿檔，非常充實。她手拿版畫作品與基金會執行長史克利巴（右）合影。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
台灣藝術創作者劉玗（左）在巴黎菲夢可園區駐村4個月，她表示基金會規劃許多工作坊，並安排藝術家與專業人員見面，時常行程滿檔，非常充實。她手拿版畫作品與基金會執行長史克利巴（右）合影。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年3月15日
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