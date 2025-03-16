王德瑜展覽No.108 充氣裝置具象「空間」多層次

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（中央社記者王寶兒台北16日電）如何以作品呈現「空間」，藝術家王德瑜展覽No.108今天開幕，她以藝廊展間作為實驗場域，透過如球體般的充氣裝置，試圖勾勒與描繪何為「此時此地」。

王德瑜生於1970年，畢業於台北藝術大學美術創作研究所。畢業後她陸續發展以序號命名的系列裝置作品，首件充氣作品為1996年的No.25。歷年來曾參與日本水戶藝術館「亞細亞散步－CUTE」、2022年瀨戶內國際藝術祭等國際展會。

No.108展覽於藝廊「ss space space 八里空間」舉行，在此次展覽中，王德瑜特別關注空間中的1扇落地窗，在展場中向外望去，視線經常可見窗外砂石車疾駛而過；在建築內部觀看時，此扇窗戶如同向旁延伸，成為不規則的牆面。

隨時間推移，光影透過窗戶在展場中形成錯落變化，王德瑜將這些細微的觀看經驗轉化為裝置作品，試圖捕捉並延續這種流動的感知。她透過新聞稿表示，「每次的感知召喚都可能擾動、抹除、重建或顯現自身與周遭世界的關係。」

王德瑜形容，創作的工作像是設計隱而不見的手段。透過在展場中所創作的動線與物件，引領參與作品的身體移動、調動感官知覺，讓觀眾進入一個不尋常的日常場景，感受那些稱不上是特別卻又細膩的時刻。

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此外，在此次展覽空間中，也可見不同角落會有顏料痕跡，象徵了滑移、抹擦、擠壓、堆積、崩塌等5組動作，向觀者傳達身體行動也將成為展場敘事的參與者，與展覽共同形塑屬於「此時此地」的場域意識。

王德瑜展覽No.108今天起至4月20日展出，地點在「ss space space 八里空間」。（編輯：張雅淨）1140316