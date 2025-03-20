北藝中心「自由大教堂」 以舞反思教堂社會意義

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）由已故編舞家碧娜．鮑許創立的「烏帕塔舞蹈劇場」舞作「自由大教堂」，應北藝中心之邀將舉行亞洲首演。編舞家也是藝術總監波赫士．夏瑪茲表示，希望以舞蹈詮釋並反思教堂的社會意義。

舞作「自由大教堂」結合了鐘聲、管風琴、合唱與舞蹈，展現了波赫士．夏瑪茲（Boris Charmatz）對舞蹈的創新與探索。在劇場完成一座「沒有教堂的教堂」，夏瑪茲希望展現藝術家對自由的追求；也以前衛而富挑釁的方式，質疑社會規範和藝術界限。

夏瑪茲今天接受媒體訪問時表示，「自由大教堂」首演選在還在使用的教堂裡演出，就注定面對挑戰，「什麼事情在教堂會被允許或不被允許？」但在教堂工作是夏瑪茲的夢想，「教堂裡的管風琴樂音，彷彿可以貫穿身體：周末時整座城市教堂的鐘聲齊響，迴盪，那是一個特殊的感受。」

這部作品也觸及歐洲教會曾出現過包括教會神職人員的戀童癖，甚至侵犯未成年孩子的事件，夏瑪茲用了貝多芬「第32號鋼琴奏鳴曲」作為配樂，「這首樂作有管風琴，有鐘聲，更重要的是靜謐。這也可以延伸為教會裡的性侵醜聞，受害者被迫噤聲等。」

在這個片段夏瑪茲讓舞者以人聲吟唱方式演出這首曲目而非鋼琴，舞者唱著樂句唱到快斷氣才停止，「這像是生命的聲音。」夏瑪茲不諱言，現在整個世界充滿矛盾和緊繃，比如各地的烽火連天，「舞蹈就必須要去處理這樣的矛盾跟困難，讓人們對這些事情關注，這是舞作必須乘載的意義。」

夏瑪茲說，對表演藝術者來說，劇場也像是藝術的殿堂或教堂，「當觀眾跟舞者置身同一空間，觀眾觀賞舞作的同時，會看到舞台上高聳的天花板，這樣的感受跟在教堂裡面是很像的。」

夏瑪茲說，雖然舞台並非真正的教堂，「但在演出那一刻，劇場就成為藝術的教堂，而且比教堂更神聖，「因為在其中藝術創作者所有的希望、幻想、情感都可以在裡面被完成，這其實是跟教堂裡會發生的事，有異曲同工之妙。」

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夏瑪茲即將卸任烏帕塔舞蹈劇場藝術總監，舞團預計2026年將會產生新總監，面對這個舞蹈界重磅消息，夏瑪茲僅表示：「這個問題還不能夠回答，因為這個時間點還不被允許討論。」據了解，他已與烏帕塔舞蹈劇場董事會及烏帕塔市政府三方同意在舞季結束時終止合約關係，雙方也同意對終止的原因保密。

「自由大教堂」將於3月21及22日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。（編輯：陳政偉）1140320