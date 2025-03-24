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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
首頁 / 文化

台灣綠工藝認證起跑 讓工藝走入民眾生活

2025/3/24 16:01（3/24 16:51 更新）
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國立台灣工藝研究發展中心辦理2025年台灣綠工藝年度認證，入選可獲工藝中心多面向資源支援，包含公開授證、行銷曝光、輔助開創多元銷售途徑等。圖為2024年台灣綠工藝認證作品鑲花工藝托盤「金魚」。（工藝中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月24日
國立台灣工藝研究發展中心辦理2025年台灣綠工藝年度認證，入選可獲工藝中心多面向資源支援，包含公開授證、行銷曝光、輔助開創多元銷售途徑等。圖為2024年台灣綠工藝認證作品鑲花工藝托盤「金魚」。（工藝中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月24日
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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）工藝中心舉辦台灣綠工藝年度認證，遴選更貼近需求商品，入選可獲工藝中心多面向資源支援，包含公開授證、行銷曝光、輔助開創多元銷售途徑等，讓民眾在生活探索工藝器用之美。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，今年倡議工藝「漫活SLOHAS」概念，融合簡單、生活型態、原創性、健康、美學與永續發展等核心價值，追求平衡、自然與美的生活態度，而「台灣綠工藝」集結並推廣台灣原創工藝品牌，傳遞工藝「漫活SLOHAS」概念。

工藝中心主任陳殿禮說，持續推動台灣工藝認證及推廣計畫，公開徵選台灣各處原創工藝，台灣綠工藝以永續經營為目標，以「綠活工藝，良品美器」為品牌主軸，從製造技術、市場經營和通路行銷等，結合消費定價、潮流趨勢推廣策略，遴選貼近顧客需求工藝商品。

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陳殿禮表示，入選作品將獲工藝中心資源支援，如參與公開授證典禮給予榮耀、收錄年度作品型錄等，以提升品牌形象，以及透過社群媒體曝光、展售推廣活動、市場通路引介合作、線上商務輔導拓展，開創多元行銷及銷售途徑，結合公部門資源攜手品牌走入市場。

陳殿禮表示，今年台灣綠工藝年度認證徵選報名即日起至5月13日中午12時止，具公司登記、商業登記或團體立案登記等依法設立具統一編號的工藝廠商，作品在台灣生產製造並可量產銷售，歡迎參與年度認證徵選，與工藝中心協力拓展工藝產業市場。（編輯：張雅淨）1140324

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#陳殿禮
陳殿禮
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