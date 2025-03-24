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布拉瑞揚「我．我們」第二部曲 3/28起台中演出

2025/3/24 18:42（3/24 20:01 更新）
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台中國家歌劇院24日舉行布拉瑞揚舞團「我．我們」第二部曲記者會，宣布28日起將演出3場。中央社記者郝雪卿攝 114年3月24日
台中國家歌劇院24日舉行布拉瑞揚舞團「我．我們」第二部曲記者會，宣布28日起將演出3場。中央社記者郝雪卿攝 114年3月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）由布拉瑞揚舞團推出的「我．我們」第二部曲，攜手金曲歌后阿爆ABAO、視覺藝術家磊勒丹，將於28日到30日在台中國家歌劇院演出3場。

台中國家歌劇院下午舉行布拉瑞揚舞團「我．我們」第二部曲記者會，現場由排灣族唱作人Kivi帶來一段吟唱演出，讓大家體驗第二部曲中連結過去與現在的音樂元素。

台中國家歌劇院說明，2023年蘊藏原住民文化符碼融合電子、電音元素的「我．我們」第一部曲，在歌劇院首演後大受好評，立即獲得法國舞蹈界標竿夏祐國家劇院邀請，在2024年「夏祐體驗─台灣焦點」系列節目中演出，也被法國世界報列為秋季必看舞作。

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布拉瑞揚表示，第二部曲講述壯年階段，一切從腦、從心智出發，大概35歲到55歲，也就是他現在的年紀，置身中間，是維持平衡的重要力量。舞團成立以來多半是從個人出發，這是第一次有雙人舞呈現，雙人舞最重要是要跟別人產生關係，對布拉舞團的舞者是新的嘗試。

布拉瑞揚說，除了給予很大的空間，讓舞者決定對作品的表達以外，也希望觀眾能把腦袋放空，開放更大的想像，從「我．我們」第二部曲去找尋屬於自己的連結。（編輯：李錫璋）1140324

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