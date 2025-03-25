巴拉娜斯熱愛小提琴 年少街頭演出追音樂夢

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）來自拉脫維亞的34歲小提琴家巴拉娜斯將首度在台舉行音樂會，外型青春、侃侃而談，充滿大將之風。她說，過去常去街頭演出，賺生活費之外，也因為這樣練習曲目，習慣面對觀眾。

克莉絲汀．巴拉娜斯（Kristine Balanas）今天在記者會上表示，她出生在有音樂傳統但不富裕的拉脫維亞家庭，「父母打好幾份工，就是支持我們姊弟妹3人追求音樂夢想，賺錢讓我們參加比賽和大師班。」她表示，為了練習演出並籌措學費，他們經常去街頭演出，甚至在巴士上過夜，只為追求音樂夢。

巴拉娜斯曾獲2017年德國慕尼黑ARD國際音樂大賽季軍，畢業於英國皇家音樂學院，開始演奏生涯。這次她將演奏康戈爾德（Erich Wolfgang Korngold）的「小提琴協奏曲」，她表示，「康戈爾德作為好萊塢電影音樂的祖師爺，地位長期以來被低估，我希望這場演出可讓樂迷更了解康戈爾德音樂的迷人之處。」

巴拉娜斯表示，早在康戈爾德12歲時所創作的鋼琴三重奏中，就能聽出他獨特的音樂風格，「這個才華曾讓馬勒等音樂大師驚嘆他是個神童。」

巴拉娜斯這次也帶來約翰．威廉斯（John Williams）的「辛德勒的名單」經典選粹，希望讓樂迷聽見這些在電影配樂中大放異彩的作曲家，也能創作深刻動人的古典樂。

這次巴拉娜斯應新象藝術之邀，將與洪毅全指揮的國立台灣交響樂團（NTSO）合作音樂會，但這次其實不是她第一次到台灣，她提到，「上次來我是追星，來聽柏林愛樂首席帕胡德的音樂會。」當時去國家音樂廳是當觀眾，這次即將上台演出，她有著掩不住的興奮。

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「音樂家就是說故事的人，有人生歷練，才能體會作曲家的心境，將這些情感透過樂音傳遞出來。」巴拉娜斯說，自己情感豐富，也很敏感，她獲取音樂靈感的方式就是從日常生活中收集各種情緒，「我也喜歡閱讀、看電影，在音樂面前誠實，保持真我，以開放的心胸內化並接納不同的感受，才能說好故事。」

「樂影畫音－巴拉娜斯、洪毅全與國台交」音樂會將於3月27日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1140325