趙慧琳書寫「Ina,太陽的城市」追尋阿美族史詩

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）原住民被迫移居城市，經常週旋在家園被拆、再重建的輪迴中，資深記者趙慧琳耗時17年與阿美族人相處、共感，完成32萬字長篇小說「Ina,太陽的城市」，嘗試追尋屬於阿美族人的史詩。

新書發表會今天在台北紀州庵文學森林舉行，新店溪洲部落頭目黃日華先以阿美族儀式進行祝禱、祈福，現場包括原住民族語言發展基金會董事長馬耀‧古木、阿美族守護聯盟發起人高潞‧以用‧巴魕剌、監察院人權委員紀惠容等人出席。

趙慧琳致詞表示，書中每一位人物的原型，從未把她當成外人，無私分享自己的故事，因此這幾年她的肩膀一直覺得很沉重，因為原住民的聲音沒有被聽到、被看見，他們卻依然給予這片土地無限的力量。

趙慧琳提到書中一位重要的人物已經離世，年紀很輕，趙慧琳本想邀請她前來，卻從她的母親口中得知這項訊息，對方的母親反過來安慰她，讓她感受到Ina（阿美族語：母親）的堅強。

趙慧琳說，「這就是部落的女兒及母親，她們沒有被趕走，有些家園被拆多達11次，男人都出外工作了，只能靠這些勇敢的女性重建家園，讓人感受到母系社會的族人在父系社會有多辛苦」。

趙慧琳表示，30多年前有原住民和高鐵汐止調車場用地的抗爭，17年前有新店溪洲部落為爭取家園的抗爭，如今許多原民都市部落傳承到第4代，他們可能不知道自己族人的故事。趙慧琳認為有必要把這些事記下來，因為更大的挑戰才要開始。

趙慧琳表示，過去她以為作者只能孤單的寫作，後來發現一定要跟所有人在一起，「這才是阿美族的文化，這本書是這些人一起告訴我們關於他們的故事、他們的想法。都市部落的力量不是外來的幫助，文化才是最大的力量，文化才是最大的抵抗政治的子彈」。

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「Ina,太陽的城市」描述一位歷經離散的平埔族女性，與阿美族城鄉移民夫婦相遇、相知、相惜，並開啟追尋阿美族三代族人西遷的足跡，試圖大膽編織台灣最大原住民族群跨越縱谷、海岸，並與當代激流合譜的史詩。

趙慧琳表示，她希望這是一部勞動史詩，「裡面的巨人都是曾經在底層勞動的人，他們在都市史上應該留名，形成屬於阿美族人的大河大海」。（編輯：李亨山）1140329