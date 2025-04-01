北美館「時代劇場」展 攝影詮釋當代影像

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（中央社記者王寶兒台北1日電）拍攝照片或影片，不只是打卡、記錄生活方式，北美館推出「時代劇場」特展，以日本藝術家衫本博司「劇場」與「廢墟劇場」作品為開端，由17名攝影藝術家詮釋當代影像。

「時代劇場：當代影像的複數詮釋」開幕記者會今天舉行，此次參展台灣藝術家包含張乾琦、周慶輝、全明遠、何經泰、謝三泰、劉振祥、羅晟文及沈昭良，國際參展藝術家包含徐冰、杉本博司、石內都、森山大道、西野壯平、盧純澤、黃海昌、歐佩（Catherine OPIE）及理德勒（Anna RIDLER）。

法國發明家達蓋爾（Louis Daguerre）在1839年發表銀版攝影法，被外界視為攝影術發明者。策展人余思穎表示，伴隨這門技術進展，強調客觀中立的報導攝影成為主流，攝影工作者以系列照片呈現世界與社會重要議題，還有對特定族群的關注，相信影像能呈現真實現狀並凝聚力量。

如展覽中，石內都拍下多件日本廣島原子彈爆炸受難者遺物，或何經泰以濕版攝影記錄台東排灣族土坂部落祭典及人物。長期關注白色恐怖倖存者的謝三泰，則帶來「火燒島：流麻溝十五號」電影側寫場景，回溯政治犯遭遇。

余思穎表示，隨科技進展，2000年後數位相機普及，在人手一機時代每人都可以成為即時的報導者，商業主導媒體環境下也造就報導攝影式微，攝影漸漸以創作者觀念為主，藉以表達個人觀點與議題關懷。而在攝影技術進步下，除帶動影像生產，也改變人們對於影像閱讀與詮釋的方式。

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如馬格蘭攝影通訊社成員張乾琦也以作品「馬格蘭人」探討時代變遷趨勢，一群攝影師們成為鏡頭主角，穿著寫有「！警告！數位操控扼殺了攝影」的衣服，體現紀實攝影面對變化的挑戰。而徐冰則以無數監視器畫面組成的電影「蜻蜓之眼」，也讓觀眾反思影像之於當代扮演的「真實」意涵。

「時代劇場：當代影像的複數詮釋」展即日起於台北市立美術館展出至7月13日。（編輯：李亨山）1140401