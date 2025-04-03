史博館系列特展 李再鈐、李奇茂作品打頭陣

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（中央社記者王寶兒台北3日電）以雕塑家李再鈐、已故畫家李奇茂作品打頭陣，史博館策畫「大家的歷史・歷史的大家」系列特展今天起展開，後續再推出戰後第一代女性藝術家鍾桂英、已故版畫家陳國展個展。

國立歷史博物館今天發布新聞稿表示，「大家的歷史・歷史的大家」系列特展中的「大家」，不僅指向廣大觀眾，也象徵享譽藝壇的「大藝術家」，強調藝術家不僅是獨立創作者，更是台灣藝術發展脈絡中極重要的角色。

「穿越世代－李再鈐個展」及「李奇茂百年展」今天起推出，為系列展揭開序幕。李再鈐個展介紹跨越時代的台灣現代雕塑先鋒，今年97歲的他多年關注台灣社會與歷史的脈絡，個展囊括其逾一甲子的創作歷程，特別展出經典雕塑作品「低限的無限」及首次公開新作。

而「李奇茂百年展」展出台灣水墨藝術重要代表李奇茂（1925-2019）共69件作品，李奇茂擅長以水墨傳統筆法，融合西洋速寫技巧，展覽涵蓋李奇茂不同時期的創作精華，包括「任重道遠」、「同心」、「八仙上壽」、「群鷹會」、「春江水暖鴨先知」與最後遺作「天馬」等，多件作品為首度公開。

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18日將展出的「玩色‧巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」，則以戰後台灣女性藝術家開拓者鍾桂英為主角，她擅長融合東西方藝術美學，細膩描繪女性在社會中的角色與情感。特展呈現其色彩與筆觸的獨特風格，更突顯她在藝術教育上的卓越貢獻，對台灣女性藝術發展影響深遠。

暑假將推出「刻畫人生：陳國展版畫特展」，已故藝術家陳國展為台灣現代藝術的開創者之一，創作橫跨油畫、雕塑與版畫，對戰後台灣版畫藝術的發展貢獻卓著。特展精選史博館典藏版畫，從鄉土民俗色彩到社會現實，展現陳國展如何透過版畫技法記錄歷史、詮釋人文關懷。（編輯：李亨山）1140403