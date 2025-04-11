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曾代表台灣參加世博會 百年展回顧李奇茂藝術生涯

2025/4/11 20:00（4/11 20:16 更新）
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2025年適逢水墨畫家李奇茂百年冥誕，國立歷史博物館特別策劃舉辦「李奇茂百年展」，紀念這位具重要代表性的水墨大師，11日有許多人到館參觀。中央社記者張皓安攝 114年4月11日
2025年適逢水墨畫家李奇茂百年冥誕，國立歷史博物館特別策劃舉辦「李奇茂百年展」，紀念這位具重要代表性的水墨大師，11日有許多人到館參觀。中央社記者張皓安攝 114年4月11日
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（中央社記者王寶兒台北11日電）2025年世界博覽會即將開幕，已故水墨畫家李奇茂過去曾代表台灣參加世博會，史博館即日起推出「李奇茂百年展」，除回顧輝煌藝術生涯，也展出從未公開的作品及遺作「天馬」等。

「李奇茂百年展」開幕記者會今天舉行，雲台藝術研究中心執行長、李奇茂女兒李安榮表示，今年在國立台灣藝術大學、高雄創價學會美術館、馬來西亞李奇茂美術館、國防美術館、金門大學李奇茂美術館、輔仁大學李奇茂數位美術館等，各地都會辦理李奇茂相關紀念展，「接地氣」效法父親精神。

李奇茂（1925－2019）本名李雲台，他在1949年來台，進入政工幹部學校美術組（今國防大學應用美術系）就讀，早年曾創作許多具政治宣傳色彩作品，後投入以台灣風土民情為主題的創作。

國立歷史博物館目前是台灣典藏李奇茂作品最豐富的博物館，在1960至1970年代間，史博館曾多次邀請李奇茂代表台灣參加世界博覽會、國際交流展、巡迴展，進行國際文化外交，並參與策劃、創作水墨巨幅集體合繪的「寶島長春圖」及「抗戰八年國史圖」。

文化部長李遠說，他的父親是業餘藝術家，總告訴他「李奇茂是個傳奇的人物」，雖然買不起畫，但父親收藏了許多李奇茂的畫冊，「所以我其實是看著李奇茂的畫長大，他的畫給了我們這代人重要的養分」。

「李奇茂百年展」共展出69件經典作品，包括李奇茂從未公開展覽的「任重道遠」、「同心」、「八仙上壽」、「群鷹會」、「春江水暖鴨先知」、「干城二十週年紀念」、「泉之鄉」及最後遺作「天馬」等。

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前國防部長馮世寬出席並分享與李奇茂之間的互動，他說，當初目睹李奇茂畫十大建設當中的台中港，「他畫了一筆，10秒鐘不到，但李奇茂說，這一筆已經想了30年」，切身受到李奇茂日常就要訓練與累積實力的信念影響。

「李奇茂百年展」自即日起於史博館展出至6月8日。（編輯：管中維）1140411

國立歷史博物館推出「李奇茂百年展」，以展覽回顧水墨大師李奇茂一生藝術創作軌跡，以時間為軸，精選69件書畫作品展出，11日舉辦展覽開幕式。中央社記者張皓安攝 114年4月11日
國立歷史博物館推出「李奇茂百年展」，以展覽回顧水墨大師李奇茂一生藝術創作軌跡，以時間為軸，精選69件書畫作品展出，11日舉辦展覽開幕式。中央社記者張皓安攝 114年4月11日
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