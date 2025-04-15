戰火不斷 以色列舞蹈策展人恩格爾以獨舞跨越分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）處於戰火與紛亂，以色列編舞家恩格爾以獨舞跨越分歧，展開對話。她說，無論是被海洋隔離的台灣，或是被敵對勢力包圍的以色列，「文化是我們可以對外發聲的管道。」

米莉安．恩格爾（Miriam Engel）是以色列耶路撒冷國際獨舞節（The Jerusalem International Solo Dance Festival）創辦人，也是以色列當代舞重要推動者之一。這次她應艋舺國際舞蹈節之邀首度訪台，也將尋找適合的台灣舞蹈團隊赴耶路撒冷，開展耶路撒冷國際獨舞節的「台灣光點（Spotlight Taiwan）」新計畫。

恩格爾說：「我相信一個舞蹈節也可以成為一個大使，傳遞以色列的多元文化，也將國際的多元面貌帶進耶路撒冷。」

恩格爾接受中央社記者專訪表示，以色列正處於長期衝突的狀態，「但我們仍然堅持辦理獨舞舞蹈節，讓來自世界各地的聲音能在以色列被聽見。」2024年以色列跟巴勒斯坦武裝組織持續戰爭，以色列跟伊朗也有正面衝突，在戰爭威脅中，仍有10名藝術家參與舞蹈節，成為以色列當時少數的國際性活動，

恩格爾坦言，「要這些藝術家來以色列並不容易，有人因政治立場婉拒，有人因安全疑慮放棄，還有人更擔心回國後會被社會貼上標籤。」

為了促成交流，恩格爾開了數十場Zoom會議，逐一解釋舞蹈節的非政治性與文化初衷，「文化不是謀算，而是對話。」觀眾組成更加多元，甚至有來自東耶路撒冷的阿拉伯觀眾來欣賞。

恩格爾說，更多交流對耶路撒冷來說非常重要，在以色列，文化藝術的輸出比輸入多，「我們有太多假資訊，如果沒有交流，沒有人來耶路撒冷，耶路撒冷等同被隔離。在資訊不對等之下，人們更容易變得激進，我們必須引進多元。」

恩格爾說，在以色列沒有「政治歸政治，藝術歸藝術」這個選項，「身為以色列人，我們沒有這個餘裕。」她坦言，身為女性、猶太人、以色列人，這些身分在她創作時無法被抽離，「我跳舞時，必須背負這些身分帶來的重量，因為這就是我的現實。」

透過 Google News 追蹤中央社

恩格爾說，現在以色列與土耳其關係緊張。不過她分享自己曾經受邀到土耳其演出獨舞，「帶著女性、猶太人這樣的身分去演出，我也非常緊張。」表演結束之後全場觀眾報以熱烈掌聲，甚至有觀眾要求簽名，「這對舞者來說實屬少見。」

隔天正好是猶太新年，邀請恩格爾演出的穆斯林夥伴竟為她準備了一頓猶太晚餐，慶祝猶太新年。她說：「那一刻，我感受到我們跨越了所有表面上的對立，那是文化的力量。這一顆交流的種子種進了我心裡，我想，用舞蹈分享跟交流，已經成了我的責任。」（編輯：張雅淨）1140415