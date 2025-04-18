從美食環遊世界回看根源 詹宏志談台菜豐富基因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤宜蘭18日電）台菜是否可能像日本料理、韓國菜那樣站上世界舞台，作家、Pchome網路家庭董事長詹宏志今天說，台菜擁有豐富基因，加上許多年輕台菜廚師創新，被世界理解的時刻應該不會太遠。

由礁溪老爺酒店及聯合文學雜誌主辦的「閱讀與旅行」活動，舉行開幕記者會及首場講座，詹宏志以「環遊世界80盤：從廚房遠眺美食的地平線」為題，分享關於家的記憶與對世界的見解，現場擠滿300多名民眾聆聽。

詹宏志在講座中分享，他原本是一個連燒開水都不會的媽寶，身邊充滿會做菜的女人，包括母親、太太及岳母，2015年太太、美食作家王宣一過世後，他立志把太太做過的菜復刻出來，經過身邊朋友的協助、志願當試菜白老鼠，才讓他慢慢成為一個周旋在鍋爐之間、樂於做菜的人。

不過，詹宏志對做菜的好奇心萌芽甚早。詹宏志特別提到，1982年因工作的關係派駐紐約，家人十分擔心，於是他帶著大同電鍋，以及岳母提供的救命食譜「電鍋鹽焗雞」，到美國後又憑記憶製作了瓜仔肉、肉末蒸蛋，並嘗試料理雞雜湯麵，種下他眺望世界各地國家食物的種子。

詹宏志表示，他很享受在異國街頭坐下來、讓自己化身成當地人的感覺，讓自己因為旅行而使得人生變得多一點不一樣，「彷彿在別人的餐桌看見世界，拓展美食的地平線」。

有一次朋友帶他去吉隆坡吃路邊的廣東點心，意外發現和他印象中精緻的廣式點心不一樣，茶要自己去泡，點心要自己去排隊搶，食物雖然美味但「粗壯無比」，他心想「如果是這樣，我也會做啊！」

回台灣後大膽推出「廣式點心早茶」15道菜，並宴請熟悉的親朋好友，壹傳媒創辦人黎智英聽聞之後給的評語是「你好大的膽子！」

因為對陌生食物的好奇與追求，詹宏志又嘗試在家製作各種異國料理，並從日本食譜學會基本功及各國料理，慢慢獲得家人及親友的肯定，至於困難的中國菜系，則在太太過世後，透過多次推出「宣一宴」而突破障礙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

然而，詹宏志也坦承自己完全不會做台灣菜，他現在浪子回頭，試著開始學習母親的菜色，根據自己的記憶，一天一天去學。

詹宏志表示，他從別人的餐桌看到世界，身為美食家的眷屬，他必須認真去吃飯，犧牲逛博物館的時間，但也因此有機會坐在路邊，化身當地人，認識更多飲食文化，透過食物完成世界之旅，進而回過頭來看自己的根源，理解自己的菜。（編輯：管中維）1140418