6工藝師進駐工藝中心 辦桌迎賓體驗創作美

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（中央社記者王寶兒台北22日電）國立台灣工藝研究發展中心今年徵選6名工藝師進駐，並開始對外營運，工藝中心為此辦理「工藝辦桌．文化饗宴」特別場，迎接工藝師同時邀請民眾參與，一同探索工藝美好。

工藝中心主任陳殿禮今天透過新聞稿表示，中心的生活工藝館規劃有「工藝體驗教學坊」，徵選優秀工藝師進駐進行工藝教學、品牌經營與創作，以體驗式教學工坊為經營主軸，透過與工藝愛好者的互動交流，提升自我創作能量，推動手作風潮，以工藝實踐共好生活。

陳殿禮表示，工藝中心今年以工藝「漫活SLOHAS」理念為倡議，強調「慢活SLOW」與「樂活LOHAS」為自身的生活態度，日前辦理「工藝辦桌．文化饗宴」南投特別場活動，盼透過這項活動，讓民眾了解來自不同領域工藝師的創作特色、工藝本質。

生活工藝館新進駐工藝師共計6名，包含來自「藏知工坊」並師承國寶藝師李榮烈的藝師簡嘉儀，專精於竹編工藝與籃胎漆器技藝；「金禾製造所」藝師胡少中重新詮釋新世代的金屬工藝，作品主要以當代金屬工藝創作為主，並遊走於「物件」與「空間」間。

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「漆道坊」藝師梁晊瑋秉持「工藝，是日常生活的推延，屬於生活的一部分」精神，汲取各種生活事物作為創作元素；「樹藝工坊」藝師李永謨擅長以樹皮、葉脈、果實，創造出各式各樣栩栩如生的昆蟲、動物、花卉等。

「蘿倫美學空間」藝師葉千華出身於專業陶藝雕塑與版畫藝術領域，致力於陶藝與版畫創作，並推廣工藝融入日常；來自「安染工坊」的劉俊卿則是具有10餘年植物染教學及產品設計工作經驗的資深工藝師，曾獲無數編織工藝創作類別獎項。（編輯：張雅淨）1140422