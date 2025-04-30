艷麗絕美生動 台灣舞蹈與景緻將登美公共電視網頻道

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（中央社記者廖漢原紐約29日專電）美國公共電視網旅遊文化節目「行腳天下」今天在紐約舉行試映會，本季特別走訪台灣。曾多次獲艾美獎的主持人馬洛吉與雲門舞集、布拉瑞揚舞團共舞，體驗阿美族與鄒族音樂、歌唱與舞蹈。鏡頭下，台灣色彩艷麗絕美生動，非常吸睛。

義大利裔的美國專業舞蹈暨演奏家米凱拉．馬洛吉（Mickela Mallozzi），對世界民俗音樂及舞蹈有高度興趣，2010年展開「行腳天下」（Bare Feet）計畫，透過肢體與樂聲，在世界各地尋找獨特的舞蹈與音樂。

馬洛吉在美國公共電視網（PBS）的同名節目「行腳天下」（Bare Feet with Mickela Mallozzi）已播出6季，曾4度獲得美國電視界最高榮譽艾美獎（Emmy Awards）。她從紐約跳到阿根廷、義大利、韓國，本季將跳到愛爾蘭、古巴、紐西蘭與台灣。

「行腳天下」最新一季節目29日晚間在紐約舉行試映，2集台灣節目除特色景點，還可看到馬洛吉與雲門舞集、布拉瑞揚舞團共舞，體驗美吧斯鄒族與阿美族舞蹈、歌唱、樂器，及十鼓文創園區擊鼓與定目劇、元和宮臉譜等。馬洛吉走訪鮮豔活潑的台灣，獲得全場觀眾歡呼。

台灣篇在今年1月6日至16日於台灣各地拍攝，負責籌劃的觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣觀光與文化資源豐富，這次很高興與4次獲得艾美獎的美國公共電視網合作，雙方一起規劃，希望將台灣特色介紹給北美的好朋友們。

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馬洛吉特別與華航空服員在機艙內共舞，獲得不少掌聲。華航紐約分公司總經理李文儀表示，公司有一支華航啦啦隊，在台灣對外尤其棒球比賽時，啦啦隊會幫台灣選手加油，所以這次跟米凱拉合作，想到可以讓空服員跟她一起跳舞，成就這一段溫馨有趣在客艙裡跳舞的畫面。

「行腳天下」播出地區包括美國及加拿大，並在亞馬遜（Amazon）平台上架。主持人透過舞蹈與音樂專業背景，親身體驗當地文化，與社區共舞，向觀眾介紹全球值得探索的旅遊目的地。節目今年將邁入第7季，台灣部分預計在今年秋季播出。（編輯：張芷瑄）1140430