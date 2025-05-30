台北國際潮流玩具授權展開幕 搶攻連假人潮

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（中央社記者王寶兒台北30日電）今天是端午連假首日，首屆台北國際潮流玩具、授權展開幕，搶攻連假人潮，也以玩具凝聚跨世代共鳴，如「超人力霸王」、「假面騎士」等玩具展示，吸引民眾搶拍。

台北國際潮流玩具、授權展（TAIPEI TOY SHOW）由揆眾展覽主辦，揆眾展覽總經理周孝慶向中央社記者表示，因辦理漫博等經驗，注意到「潮流玩具」浪潮漸漸興起，「玩具並不是小孩子專有，許多大人也會買來收藏。」此次首度舉辦潮流玩具展，邀集不同風格多家廠商，預估展期能吸引12至15萬進場人次。

展覽集結超過200個參展攤位，橫跨潮流玩具、原創設計、公仔模型、扭蛋、微縮積木與國際授權商品，也設有「設計師品牌專區」，吸引超過30組創作者參展，包括STAYUP ZOZO WORLD熬夜物語、咕咚咕嚕社務所、Fun The Road、SHOWY MONSTER STUDIO、LIKEATOY等，讓藏家能與創作者面對面。

現場最吸睛的莫過於足有4公尺高的「假面騎士」1號雕像。野獸國公關暨品牌行銷資深經理蘇耕德表示，他們觀察「假面騎士」擁有眾多潛在消費者，像今天開展首日上午，日系熱銷商品便以「假面騎士」與歷久不衰的「超人力霸王」為大宗，展期間安排不同時段，讓民眾能與「超人力霸王」Coser合影。

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蘇耕德說，以野獸國來說，這次帶來超過200個品項以上的商品，高單價如一條新台幣8000元至9000元的腰帶，也有藏家前來購買。過去迪士尼「玩具總動員」三眼怪相關商品特別受台灣民眾喜愛，這次準備2款展場限定商品，今天上午更吸引民眾排隊搶購。

2025台北國際潮流玩具、授權展今天起於台北世貿一館展出至6月2日。（編輯：龍柏安）1140530