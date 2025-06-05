眾神降臨故宮 數位沉浸體會信仰形塑文化與生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北5日電）故宮博物院策畫「眾神降臨─沉浸故宮3.0數位展」，今天開展，邀請民眾透過科技感受神話世界與故宮魅力。

故宮副院長黃永泰及余佩瑾，台灣大學人類學博物館館長林開世、文化內容策進院副院長張文櫻、客家委員會客家文化發展中心主任何金樑等人出席。

黃永泰致詞表示，適逢故宮百年的今日，故宮選擇以「神話」為題推出特展，以多件珍貴院藏為起點，包括國寶「三官出巡圖」、新指定的重要古物「重修臺郡各建築圖說」，邀請大家來故宮找尋熟悉的信仰蹤跡。

黃永泰指出，這次展覽結合AI生成以及體感互動技術，轉譯從古至今的神仙與神話，重頭戲「沉浸劇場」，8分鐘沉浸式動畫將院藏珍貴文物重現，帶觀眾走入時空，體會信仰如何形塑文化與日常生活。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，「神明行事曆」邀請觀眾走入神明的時間，不僅實地拍攝節慶儀式現場，也納入故宮「安龍謝土」典禮影像，展現對無形文化資產的延續。

根據故宮提供的新聞稿，展區包括「開天闢地」，感受混沌初開、陰陽分化的宇宙觀；「神明到位」描繪神祇如何逐步嵌入自然與政治秩序；「進官入府」呈現神明如何與官方體制結合；「在家出外」反映神祇在日常生活中的靈活變化；「神明行事曆」呈現當代神祇透過年度節慶與民眾生命經驗交織。（編輯：管中維）1140605