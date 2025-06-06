台灣DNA家族遷徙記憶 鄧文貞纖維藝術紐約展出

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（中央社記者廖漢原紐約5日專電）花蓮出生的台灣纖維藝術創作者鄧文貞長期用印染與針織苦功，將歷史、土地與記憶放在藝術世界的中心。鄧文貞6月在紐約舉行個展，30幅作品與裝置藝術，深掘台灣連結世界的想像。

生於花蓮，鄧文貞的祖父是從新竹徒步遷徙至東部的客家人，母親來自花蓮新興村馬加祿。在歐洲就學多年，對台灣完全不瞭解，找到母親平埔族血緣後，她發現遙遠的家族可能在鄭成功時期受壓迫遷徙至花蓮。

背著奇蹟式的DNA，她開始關注大航海時代、西拉雅歷史並研究台灣重大事件；爬過大量山脈，瞭解清領與日治時期開拓的深山古道，鄧文貞用雙手擘劃纖維藝術，讓下一代與世界看見台灣真實色彩。

「一個一個繡完之後，裝置在地圖上，好的作品除了視覺還得有觸覺感，許多人喜歡觸摸。遠看像平面，近看有許多細節。」鄧文貞仔細解釋用苦工打造的作品「餐桌上的全球化」。

地球在鄧文貞的手中有了新視野，參觀者可找到自己在大航海時代的來歷。由美洲出發的巨帆商船滿載貨物，將外來物種帶到東亞，在台灣生根落地。

鄧文貞透過實物研究構思大型展出物件，運用軟雕塑與刺繡技術連結哥倫布的故事。「台灣珍珠奶茶原料木薯源自南美洲，南瓜與地瓜也來自南美洲。」她說。

「台灣原住民的織布與刺繡不單表現織紋，背後有故事，觀看者會停下來，去問、去瞭解。」

鄧文貞的作品就是一幅世界風景中的台灣。從法國諾曼地、台中20號倉庫、台南蕭壠國際藝術村到金門、屏東與美國洛杉磯、紐約總督島（Governors Island）駐村創作，食物、動物、島嶼、神話都是靈感與取材元素。

無論是東方或是西方的繪畫或文字視覺藝術，刺繡、印染與纖維創作早期不是主流，並歸類在刻板性別框架中。鄧文貞毫無疑惑踏出新步伐，堅持創作方向，不盲從於全球化，也不拒絕跨境挑戰，昇華「女紅」的藝術性。

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在社群媒體流量與藝術商品化的挑戰下，她堅持「文創商品必須慎選，無法接受作品印在馬克杯上」。

鄧文貞的當代纖維藝術展「深植之針－臺灣當代纖維藝術」，由文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」支持，台美文藝協會協辦，4日至28日在紐約天理文化學院藝廊（Tenri Cultural Institute of New York）展出。（編輯：田瑞華）1140606