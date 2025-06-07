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繪本及圖文書學校開學 李遠盼點燃創作者心中火花

2025/6/7 12:52
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（中央社記者邱祖胤台北7日電）文化部「繪本及圖文書學校」今天正式開學，文化部長李遠表示，希望這裡成為繪本的天堂，陪伴創作者點燃心中故事火花，讓更多台灣故事被世界珍藏。

繪本及圖文書學校今天在台北華山文創園區華山小客廳舉行「開學日記者會」，李遠表示，繪本創作獎勵及培育，是他上任之初就提出的計畫之一，整整1年時間，從「繪本及圖文書創作新秀獎勵」吸引900多名創作者申請，歷經比任何徵件都還長的半年評審過程，也讓他思考，如果培訓過程僅30名獲選者可以參與，「我覺得有點可惜」。

李遠指出，「繪本及圖文書學校」的想法，就是希望讓所有對繪本創作有興趣的人，都有機會在實體或線上參加課程。

李遠表示，繪本學校是第一步，接下來將辦理「金繪獎」，從今年下半年開始徵件，針對得獎者提供下一本作品新台幣60萬元獎金；也鼓勵出版社與有經驗的繪本創作者共同提案申請「繪本出版及行銷獎勵」；「文學創作獎勵」則提供創作者申請「流浪者計畫」的機會，可以在寫作的同時到國外駐村、田調或考察。

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李遠最後引述「彼得兔」作者碧雅翠絲．波特（Beatrix Potter）的話：「什麼天堂能夠比保持童年的精神世界更為真實？」勉勵所有創作者，即使像他一樣面臨再複雜的工作環境，手上還是永遠帶著1本繪本，因為他相信繪本可以幫助人們把所有工作做好。

文化部指出，繪本及圖文書學校6至7月實體課程在開放報名的12小時內就已額滿，不限名額的線上場次仍開放報名；8至12月的課程講師正陸續邀約中，預計7月開放8至9月的課程報名、9月開放10至12月的課程報名。（編輯：張雅淨）1140607

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