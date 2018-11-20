美禁售大陸安控關鍵晶片 晶睿奇偶鎖漲停

（中央社記者韋樞台北20日電）美國有意禁止高階關鍵晶片出售給中國大陸，其中包括用在安全監控的人工智慧(AI)晶片，影響海康威視和大華兩家大陸安控廠營運，但台灣的晶睿和奇偶受惠，股價攻漲停。

經濟日報報導，美國商務部工業安全局（BIS）19日公布一個針對關鍵新興和基礎科技及其相關產品的出口管制架構，包括生物科技、臉部辨識、人工智慧（AI）等14項新興科技均在出口管制審查清單之列，預料中國將首當其衝。

報導也指出，倫敦金融時報指美國傳有意禁止輝達等美國廠商出售關鍵晶片給中國大陸安全監控廠海康威視，恐使得海康威視面臨關鍵零組件「斷炊」，嚴重衝擊其營運。

奇偶表示，美國的AI晶片確實用在不少安全監控的產品上，奇偶的人臉辦識系統中前端攝影機使用高通的晶片，後端系統端使用的是英特爾的晶片，若先進的晶片斷貨，當然會影響相關研發。

奇偶指出，這項消息還要再觀察後續做法與效應，畢竟大陸本身也在研發相關晶片，是否會迫使海康威視與大華使用國產品，還要進一步觀察。

晶睿董事長陳文昌曾指出，美中貿易戰對台灣的安控廠都不會是負面訊息，畢竟課徵高關稅影響到中國大陸出口美國的產品；晶睿的監控產品新產線設置於台達電桃園廠內，初期設置5條產線，產能可以擴充一倍，剛好趕上美中貿易戰可能的轉單效應。

陳文昌透露，目前手中握有3、4個專業安防的客戶，正在洽談2家中國大陸代工新客戶的業務，預計在今年第4季到明年首季洽談完成，有助晶睿的毛利增加。

奇偶與晶睿股價今天受惠這項消息，早盤即攻上漲停鎖住，委買單高掛。奇偶鎖住23.75元漲停價，午盤成交量約600張，委買單多達1500餘張；晶睿盤中站穩百元漲停價，創下去年12月中以來的高價，今天成交量逾4000張，委買單達200餘張。（編輯：林興盟）1071120