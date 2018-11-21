戈恩涉不當行為被捕 雷諾：執行長不換人

因涉嫌短報在日產的薪資，日本汽車大廠日產董事長兼雷諾執行長戈恩19日被捕。（共同社提供）

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國汽車製造商雷諾集團今天表示，儘管執行長戈恩被控涉及金融不當行為在日本被捕，他仍將續任雷諾執行長，但在他「暫時無法工作」期間，職務改由他人代理，以確保日常管理。

日本汽車大廠日產（Nissan）董事長兼雷諾（Renault）執行長戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌短報在日產的薪資，昨天被捕。雷諾召開緊急會議後表示，營運長布勒東（Thierry Breton）將擔任代理執行長，職權與戈恩「相同」。

雷諾說，公司無法就「看似針對戈恩的證據」置評，要求日產與雷諾共享其內部調查的所有資訊。

戈恩被捕後，愈來愈多指控逐漸浮上檯面，法國和日本官員忙著就雷諾-日產-三菱汽車聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi）的命運安撫投資人。

一名吹哨人發現戈恩涉及「重大不當行為」，包括短報數以百萬計美元薪酬，促使日產展開調查，日產已示意將解除戈恩的董事長職務。

戈恩被捕後無消無息，不過消息人士證實，他已遭東京檢方帶走調查。

戈恩被視為是全球最有權勢的汽車業領袖人物之一，他組建了雷諾、日產和三菱汽車三方聯盟。

日產股價20日在東京股市重挫5.5%，三菱狂跌6.8%，雷諾股價19日在法國股市暴跌8.4%後，20日再跌1.2%。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1071121