一年省下6500萬度 經部表揚節電標竿廠商

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部今天表揚34家節能標竿廠商、公民營機構及推動能源教育標竿學校，促進節電6500萬度、二氧化碳排放量減少6.13萬公噸，經濟部政務次長曾文生也鼓勵，要像理財一樣節電。

經濟部節能標竿廠商選拔活動今年邁入25屆，共計節能達158.47萬公秉油當量，相當於減少642.7萬噸二氧化碳排放量，節省191.6億能源成本，其中節電約50.3億度；透過標竿企業示範，帶動產業落實節能，並持續提升能源使用效率，工業部門自1990年至2017年能源密集度年均改善2.58%。

曾文生致詞表示，經盤點明年及中長期能源規劃，已確定明年供電穩定無虞，但如何有效提升用電效率更是重要工作。曾文生指出，公司行號一定會設有會計部門管理財務，但卻少有公司專設部門來管理用電、節能，若能將能源管理當成理財一樣面對，相信台灣不但能供電穩定，也能在能源管理上做到技術輸出、設備輸出。

曾文生說，台灣98%能源仰賴進口，若能走出對進口的依賴，台灣能源產業一定能在國際上揚眉吐氣，目前也有許多企業已經投入相關研發工作。

隨著技術發展，節能標竿企業近年推動措施逐漸走向智慧化能源管理、抑低尖峰用電，並從一般公用設備節能轉為製程節能改善。今年獲金獎肯定的中華汽車不僅自主導入智慧能源管理系統，也協助相關供應鏈推動節能減碳，提升產業鏈能源使用效率。

同樣獲頒金獎的春池玻璃，則自主調整投料時間，以「離峰投料、尖峰歲修」，用最節能方式，每年回收處理超過10萬噸廢玻璃，今年大會紀念品「節能標竿天燈杯」就是春池玻璃回收製成的產品。（編輯：鄭雪文）1071121