樺漢新增3地產能 明年營收估增15%至20%

（中央社記者田裕斌台北21日電）樺漢科技今天召開法人說明會，董事長朱復銓表示，因應美中貿易摩擦，樺漢將新增台灣、越南及墨西哥產能，明年預估營收可成長15%至20%。

朱復銓表示，在連年購併後，樺漢已形成品牌、系統整合及代工3大事業區塊，其中，代表品牌的S&T/Kontron第3季營收新台幣83.74億元、年增7.7%、毛利率29.2%，負責系統整合的帆宣單季營收63.82億元、年減0.7%、毛利率13%，樺漢及旗下瑞祺電、沅聖的代工業務，第3季營收52.25億元、年增17.5%、毛利率17.5%，品牌、系統整合、代工業務的營收占比為42%、32%、26%，獲利占比則為18%、32%、50%。

針對美中貿易摩擦對樺漢的影響，朱復銓分析，預估第4季營收有7%至8%在關稅清單內，但客戶在考量轉廠、重新認證等成本後，真正考慮非中國大陸製造的客戶營收比重僅0.4%，樺漢正規畫新增非中國大陸產能，估明年美中關稅清單對樺漢營收影響占比將降至3%至4%。

此外，外資擔心樺漢將辦理600萬股現金增資以及最高60億元的可轉換公司債(CB)，股本膨脹將稀釋每股盈餘，幅度最高可能達38%，朱復銓解釋，經過內部估算，最壞情況造成每股盈餘衰退8%至15%，但每年可望省下近一億元的利息，加上CB明年掛牌，並不會立刻或是全數轉換股票，且營運持續向上，較合理的稀釋幅度在2%左右。（編輯：李信寬）1071121