5G高峰會 3GPP國際標準組織會議在台舉行

（中央社記者吳家豪台北21日電）中華電信今天共同主辦台灣5G商用服務發展願景高峰會，並贊助3GPP國際標準組織於1月21日至25日在台北舉辦RAN1（無線存取網路第1工作組）會議，推動5G標準制訂工作。

中華電信今天在經濟部指導下，與台灣資通產業標準協會、經濟部技術處5G辦公室、聯發科技共同主辦「台灣5G商用服務發展願景高峰會」，匯聚日本、韓國的5G推展組織及標竿業者、台灣電信業者、設備及晶片商，發表5G商用整體發展願景與營運規劃，共同擘劃台灣5G發展藍圖。

中華電信對於3GPP國際標準的掌握及推動不遺餘力，自2011年爭取3GPP首次在台會議，連續5次支持3GPP在台舉辦會議，也是台灣唯一長期持續參加3GPP國際組織的電信業者，實際參與標準制訂工作，與國內外專家共同討論及參與制定5G標準。

國際標準組織3GPP成立於1998年，成員包含歐洲、北美、日本、中國大陸、韓國及印度等區域性電信標準組織，目標在於制訂全球性的行動通信系統規範。延續3G UMTS、4G LTE的發展，3GPP正致力於實現國際電信聯合聯盟（ITU）下一代行動通信（5G）願景的技術規格制訂。

中華電信董事長鄭優表示，台灣資通訊產業在全球擁有重要地位，面對即將到來的5G新世代，中華電信去年1月結合經濟部技術處5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，結盟國內外約45個機構及企業，建構端到端的5G產業鏈，發展創新應用服務。

鄭優說，未來中華電信將持續與國內各行各業具有創意的優質夥伴攜手合作，結合產業硬體能量及電信業者軟體優勢，提供具競爭力的解決方案。

中華電信於本次活動同步展示「IoT智慧聯網大平台」，結合物聯網、資安、大數據、雲端、人工智慧、擴增實境服務功能，提供多元智慧、方便快速、安全彈性的物聯網服務開發與營運環境。

此外，遠傳電信呼應台灣5G商用服務發展願景高峰會的主題，於大會現場展出「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）應用，將在5G技術上展現更多元的應用服務。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳打造「大人物」數位創新應用，長期投入研發新技術，以期成為國內資通訊與數位應用服務的領航者。遠傳將以大數據、人工智慧與物聯網為發展重心，提供企業全球布局解決方案，接軌國際。

井琪指出，遠傳同時響應政府推動5G，積極探索5G應用潛力領域，包含健康醫療、智慧交通等，並成立「遠傳5G先鋒隊」，與車聯網產業鏈結合共同研發技術與商業模式，遠傳將積極扮演串連車聯網產業鏈的推手。（編輯：郭萍英）1080121