全球CEO調查 近3成企業領袖悲觀看今年

（中央社記者邱柏勝台北22日電）根據資誠（PwC）調查，29%全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的5%增加近6倍，增幅創歷年新高；最擔憂前5大威脅包含法規監管、政策不確定、關鍵技術、貿易衝突與資安。

資誠聯合會計師事務所今天發布「第22屆全球企業領袖調查報告」（PwC 22nd Global CEO Survey），調查顯示，全球29%CEO們對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的5%增近6倍；僅42%CEO們對未來一年經濟樂觀以對，較去年的57%減少。

其中，美國的企業領袖對景氣樂觀的比例，從2018年的63%驟降至37%，下滑26個百分點，信心下滑幅度最為顯著，主因是美國財政刺激政策的退場及日趨緊張的貿易局勢。亞太地區CEO們則對2019年景氣看法相對具抗壓性，有50%對全球經濟前景表示樂觀，即使比例低於去年的60%，但信心程度仍領先各區域的企業領袖。

在全球景氣保守下，企業領袖對公司營運也審慎以對。調查指出，僅35%CEO們對公司未來一年營收成長正向看待，低於去年的42%。若將時間軸拉長至未來3年，只有36%看好自身企業的營收成長，較去年下降9個百分點，主要原因仍在貿易緊張和全球經濟成長趨緩。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，CEO們對全球經濟景氣的樂觀信心急速消退，反映出全球貿易的緊張局勢、政治動盪和不確定性、以及更緊縮的貨幣和財政政策，企業領袖也因此保守看待未來一年的營收成長。

此外，今年CEO們最擔憂的前5大威脅，依序為法規過度監管、政策不確定性、關鍵技能的取得、貿易衝突及網路資安威脅。其中，「貿易衝突」是今年首度納入調查的選項，對此議題感到極度擔憂的企業領袖中，高達88%關心美中貿易衝突，歐盟和美國間的貿易衝突、以及歐盟和英國間的貿易緊張，也都有相當比例的CEO們為此擔憂。

周建宏指出，今年台灣面臨以美中貿易摩擦為首的全球政經環境變局，以及數位科技觸發的各種轉型挑戰，但危機也是轉機，與其被動等待美中貿易戰落幕，台灣企業更應主動出擊，尋找政經版圖新秩序下的機會，重新評估及調整全球供應鏈佈局，建立全球運籌管理系統，並用數位化的方式來培育人才，以提升全球競爭力。

本次全球企業領袖調查於2018年9至10月進行，透過網路、郵件、面對面以及電話受訪，訪問91國、共1378名企業領袖，議題涵蓋企業領袖對於未來景氣與全球經濟發展的看法、如何利用數據做決策、尋找勞動力的挑戰、以及人工智慧的影響等。59%受訪者任職於私人公司，48%的公司營收逾10億美元，36%介於1億至10億美元之間，15%低於1億美元。（編輯：楊凱翔）1080122