經濟創近30年來最慢成長 中國官員：免驚

（中央社瑞士達佛斯22日綜合外電報導）中國最新公布的數據顯示經濟成長減速，成為籠罩在全球經濟上空的烏雲。不過，北京官員在瑞士達佛斯舉行的世界經濟論壇（WEF）告訴與會人士，中國經濟減速不會是災難。

法新社報導，中國證券監督管理委員會副主席方星海表示：「中國經濟正減速，但不會是災難。」

中國21日公布2018年經濟成長6.6%，創近30年來最慢成長速度。中國國務院總理李克強誓言，政府不會讓經濟墜崖，這番說法暗示經濟危機恐不遠。

不過，方星海在達佛斯的小組討論中指出，中國的國情不同。他說：「中國過去40年來得以躲過金融危機，我們有從上而下的金融風險管理方式。」

對方星海來說，中國政府的中央集權結構，共產黨大權在握，經濟出問題，解決較容易。

方星海說：「倘若系統浮現風險，政府將介入，要求降低風險。」

中國政府沒有潛伏在西方民主國家的諸多變數，像是獨立監管機構或中央銀行等。

倫敦政經學院教授金刻羽（Jin Keyu）說：「不過才2年前，中國還被當成滴答作響的金融定時炸彈。近來的經濟放緩，不過是政府成功去槓桿化的結果。」

馬基特公司（IHS Markit）首席經濟學家貝拉維希（Nariman Behravesh）指出：「顯然是製造業表現欠佳，但原因有二，其一是貿易戰，其二（製造業）正是債台高築的部門。不過，中國將盡一切努力，將經濟成長維持在6%以上。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080122