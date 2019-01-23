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台北電腦展年度大獎 新增人工智慧和5G

最新更新：2019/01/23 09:09

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）Computex官方年度大獎Best Choice Award（BC Award）開放線上報名，今年新增人工智慧（AI）、5G、資安三大應用類別。

今年台北國際電腦展（Computex Taipei 2019）將於5月28日到6月1日登場，主辦單位之一台北市電腦公會指出，配合今年Computex在人工智慧、物聯網、電競與XR、智慧零售、5G、區塊鏈等六大展覽主題，BC Award今年新增人工智慧、5G、資安三大應用類別。

除了調整獎項類別，公會指出，今年也特別針對外商企業產品增設評審特別獎，即日起至3月15日下午3點止，只要登入BC Award官網報名系統，填寫產品相關資料，就可不限件數、免費報名。

去年BC Award含年度大獎總共頒出37個獎項、23家廠商獲獎，華碩是最大贏家，拿下6個獎座。

公會指出，觀察得獎廠商名單，電競項目在去年大放異彩，BC Award也緊跟時代趨勢脈動。

展望今年，除了各家緊鑼密鼓的人工智慧應用，進入新時代的5G、以及企業關心的資安議題，都將有一波新的產品問世。（編輯：鄭雪文）1080123

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