年關到繳不出保費 保險業授6招應急

（中央社記者邱柏勝台北24日電）年關到，沒錢繳保費怎麼辦？保險業者建議，已有定存與保險的民眾可「跟自己借錢」，例如定存單質借、保單借款等，成本最低；但若真湊不出錢繳保費，還有6種管道解決。

磊山保經業務總監駱玫吟表示，民眾過年有資金調度需求，她建議可從借款利息的高低來選擇融資工具，當中以銀行定存最划算，因定存質借是以存款利率加1%或1.5%計算，推算利率約2%出頭，低於信用貸款、理財型房貸利率，相當適合有短期資金需求、且不想損失定存利息的族群。

以台灣銀行的牌告利率為例，未滿2年新台幣定期儲蓄利率1.07%，目前質借利率規定為加碼1.5%，因此質借利率為2.57%。

不過，定存解約雖會損失一部分利息，但質借也要負擔貸款利息，究竟是質借還是解約定存較划算，則視借款金額時間而定。若借款時間比較長，或定存期間比較短，直接解約定存可能還比較划算。

若無銀行定存單可調度資金，駱玫吟建議考慮利率保單借款，也有機會拿到低利貸款。依各保險公司規定不同，保單借款利率大都是保單預定利率加碼一定比率，部分保險公司則採固定利率，目前各保險公司公告保單借款利率落在2.7%至9%之間。

此外，駱玫吟指出，通常新台幣保單借款利率低於外幣保單，民眾若想要辦理保單借款，若手邊有不同幣別保單，先選新台幣保單。不過也有例外情況，若是早期投保的新台幣壽險保單，借款利率還是可能高達6.9%之譜，建議確定選哪張保單辦理借款之前，最好先打電話向壽險公司確認，或請壽險顧問代勞。

除需要借款週轉資金外，不少民眾會遇到沒錢繳保費的問題。對此駱玫吟表示，遇到這種情況有6種解決方法，包括變更繳費方式、保單自動墊繳、降低保額、減額繳清、定期展期、暫時停效。

所謂變更繳費方式，是將原來設定年繳的保單，改為季繳或月繳，暫時遞延繳費壓力，缺點是全年度保費支出將高於年繳型態。自動墊繳是以保單本身的價值準備金先墊支應繳保費，優點是保單型態、保額、保障年期不變，但需留意若墊繳過頭，將使保單失效。

降低保額是保戶向保險公司提出需求，例如保額降低一半，則保費通常也會減少一半，可減輕大筆金額繳費壓力。減額繳清與降低保額相近，但申辦後，就不必再繳保費，因保險公司將依提出申請當時保價金重新計算保額，因此保額會降低。

定期展期也是申辦後即不須再繳保費，展期時間不得超過原契約滿期日，但保單從終身險變成定期險。至於暫時停效是利用保單延遲繳費而停效，依保單條款規定，要保人在停效日起2年內，得申請復效，但保險期間屆滿後，即不得申請復效。

駱玫吟提醒，若資金缺口時間沒超過2年，可以考慮暫時停效，但得承受兩大風險，一是停效期間，無法享受保障，二是萬一忘記在兩年後申請復效，再也無法提出申請。

在6種方法之中，駱玫吟最推薦的是減額繳清，原因是仍可享有保障，尤其是終身保障不致變成定期保障，但缺點是保額減少，因此一定要定期檢視保單，例如在每年年底時，適時視個人經濟能力補充足夠的保障。（編輯：趙蔚蘭）1080124