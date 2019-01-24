華碩進軍智慧音箱 迎戰陸廠及電信商

（中央社記者吳家豪台北24日電）隨著智慧音箱相關應用增加，各家業者也陸續投入搶食市場大餅。電腦品牌廠華碩今天宣布旗下首款智慧音箱「神隊友小布」在台上市，正面迎戰中國大陸廠商和電信業者。

華碩發布新聞稿指出，「神隊友小布」智慧音箱搭載華碩語音助手，是由華碩在地團隊所研發的智慧語音大腦，透過大數據、機器學習、自然語言處理等人工智慧（AI）技術，配合使用情境分析，能做到充分理解語意與智慧回應，提供使用者需求的資訊與服務。

華碩智慧音箱更串聯多家台灣在地內容商，例如由華視主播原音呈現新聞內容、透過直覺語音指令快速播放合適歌曲，還能透過語音詢問當天股市消息。

事實上，華碩在智慧音箱戰場算是後起之秀，台灣市場已有中國軟體開發商和電信業者搶先卡位，準備一爭龍頭。

去年7月行動工具軟體開發商獵豹移動宣布旗下首款AI產品「小豹AI音箱」在台開賣，希望在台灣能搶下50%市占、登上龍頭。今年1月小豹AI音箱新增新聞廣播、自定義對話等進階服務，並支援更多智慧家居業者。

遠傳電信去年6月開賣「大愛講」智慧音箱，半年內達到2萬多台的銷售量，今年1月再推出兩款攜帶式智慧音箱。遠傳預估，台灣智慧音箱市場整體銷量未來4年內至少可達到200萬台，遠傳智慧音箱目標4年內達到25%的滲透率、搶下全台市占第一。

資策會MIC產業分析師曾巧靈表示，2019年智慧音箱市場將持續成長，以美中兩大市場為中心，4大廠商Amazon、Google、阿里巴巴、百度將瓜分天下。觀察4大領導業者在2019年布局，過去兩年耕耘美國市場的Amazon與Google，未來將瞄準美國以外市場。

資策會MIC觀察中國智慧音箱業者布局，阿里巴巴、百度等大廠皆以低於百元人民幣價格取得市占，其中阿里巴巴利用其電商優勢，整合零售、支付等服務，主打語音購物；百度則持續強化DuerOS語音助理功能，並結合智慧型手機品牌廠商，奠定語音助理用戶基礎。（編輯：郭萍英）1080124