旺宏去年每股賺4.94元 估第1季業績不好

（中央社記者張建中台北24日電）記憶體製造廠旺宏去年稅後淨利新台幣89.93億元，為歷史次高水準，每股純益4.94元。總經理盧志遠表示，今年第1季業績表現應不好，將全面降低營運成本因應。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布去年營運結果。旺宏去年第4季唯讀記憶體(ROM)銷售依然暢旺，業績季增1%，快閃記憶體(Flash)與晶圓代工業務因需求減緩影響，業績分別季減36%及35%水準。

旺宏整體去年第4季營收滑落至89.81億元，季減10%，因產品組合變化影響，毛利率28%，較去年第3季下滑7個百分點，並創下7季新低，營業淨利6.14億元，季減65%。

不過，在東芝(Toshlba)8000萬美元授權金收入挹注下，旺宏去年第4季稅後淨利攀高至28.67億元，季增50%，每股純益1.57元。若不計一次性授權金收入，旺宏第4季每股純益約0.58元。

旺宏去年ROM業績成長33%，帶動總營收攀高至369.53億元，年增8%，並創下歷史新高，受惠產品售價不錯，毛利率38%，拉升1個百分點，稅後淨利89.93億元，年增63%，為歷史次高，每股純益4.94元。

展望今年，旺宏總經理盧志遠表示，貿易戰確實是一不確定性，中國市場不確定性大，包括編碼型快閃記憶體(NOR Flash)與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)客戶不敢特別囤庫存，有需要才買。

盧志遠說，因不確定性影響，今年第1季業績表現應不好，第2季能否好轉仍難講，若美中雙方談判能達成共識，預期下半年可望大幅回升；旺宏將全面降低營運成本因應。

盧志遠表示，低容量及低品質的NOR Flash價格跌得一塌糊塗，高容量及高品質NOR Flash跌價影響有限，旺宏目前營收表現受跌價的影響並不嚴重。

對於旺宏股價表現，盧志遠說，近期股價還好，並未一再破底，不過，旺宏股價有點委屈。旺宏今天股價收在19.3元，漲0.1元，漲幅0.52%。（編輯：黃國倫）1080124