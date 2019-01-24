聯合國：印度2019財年GDP估計為7.6%

（中央社記者康世人新德里24日專電）聯合國的最新報告預測，印度2018財年（2018年4月到2019年3月）的國內生產毛額（GDP）成長可達7.4%，2019財年（2019年4月到2020年3月）的GDP成長將達7.6%。

不過，聯合國的報告預測到2020財年（2020年4月到2021年3月），印度GDP成長率將由前一財年的7.6%，放緩至7.4%。

印亞新聞社（Indo-Asian News Service）今天引述聯合國「世界經濟形勢與展望」（World Economic Situation and Prospects）報告說，印度的經濟成長繼續受到強勁私人消費、更具擴張性的財政政策及早期改革帶來的好處等因素支撐而持續成長。

報告說，私人投資強勁且持續的成長，對提升印度中長期經濟成長至關重要。

不過，聯合國這份報告也指出，銀行大量累積的不良資產或放貸、企業財務槓桿過高及普遍的信貸緊縮等因素，是促使印度國內私人投資放緩的隱憂。

聯合國亞洲暨太平洋經濟社會委員會（UNESCAP）主任兼南亞辦事處負責人庫瑪（Nagesh Kumar）在發表這份報告時表示，關於印度的成長潛力，外界幾乎沒有爭議，人們對印度的GDP成長率可達7.4%到7.5%已達成共識。

庫瑪說，印度目前的經濟成長是受到私人消費推動，在「被壓抑已久的需求」支持下擴張，並且私人投資的復甦有望推動印度經濟成長超過8%的水準。

但他指出，對印度經濟成長的預測仍有經濟下滑風險，包括政治的不確定性影響改革步伐、全球油價波動及全球金融市場緊縮產生的金融不穩定等風險。（編輯：高照芬）1080124