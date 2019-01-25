複委託去年成交值創新高 近7成投資美國

（中央社記者田裕斌台北25日電）根據券商公會統計，複委託交易成交值繼2017年突破新台幣2兆元之後，去年再創新天量2.23兆元，從投資市場來看，美國市場是台灣人最愛，佔成交值69.23%。

券商公會統計，去年複委託市場以國泰證券及永豐金證券穩居前2名，交易量分別是4211億元、3557億元，遙遙領先其他同業；而從成長率的表現來看，2018年凱基證券以21.89%的年增率表現最好，第2名為永豐金證券成長11.29%，顯示券商在複委託交易展現的企圖與成果。

從投資市場別來看，美國市場是台灣投資人心中最愛，佔69.23%，其次是香港市場成交佔比19.26%；在投資標的方面，以直接投資個股佔全體複委託成交量51.48%為最高，其次為指數股票型基金(ETF)佔37.75%。

永豐金證券總經理江偉源表示，單靠台股產品已不能滿足投資人需求，從海外共同基金多年累積的驚人存量，以及外幣計價保單熱銷，都可以看到海外投資趨勢已形成浪潮，券商複委託提供另一個便利的投資管道及多元標的。

永豐金證分析，金豬年上半年全球股市可能迎來全面的跌深報復性反彈，掌握時機布局，搶反彈行情，包括標準普爾500指數、那斯達克指數，以及可能隨著美股彈升且本益比較低的歐股與新興市場股市，都是值得注意的焦點。

另外，低迷已久的陸股，2018年表現不佳的主因在於內有政策緊縮去槓桿，外有美中貿易對抗，隨著1月人民銀行全面降準釋出全面寬鬆的信號後，只要貿易談判能達成協議，陸股就有發動波段反彈的可能。（編輯：楊凱翔）1080125