日產雷諾高層通電話 齊力提升合作效果

（中央社東京25日綜合外電報導）日媒報導，日產汽車社長西川廣人已跟法國雷諾汽車新任董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）透過電話交換意見，雙方確認為了提升合作效果，將共同努力。

前日產汽車公司董事長戈恩（Carlos Ghosn）因涉嫌違反日本法令，遭日本檢方逮捕並羈押，繼日產及三菱汽車先後解除戈恩董座職務，戈恩日前也請辭法國雷諾汽車董事長與執行長（CEO）。

雷諾汽車昨天公布繼任人選，由法國輪胎大廠米其林集團（Michelin）執行長盛納德擔任董事長；原本執行長代理人波洛黑（Thierry Bollore）擔任新任CEO。

日本放送協會（NHK）報導，西川上午對媒體談到雷諾汽車新的管理高層時說，這是新的開始，也將開啟新的一頁，希望跟雷諾確實進行溝通。

西川說，已跟盛納德稍微通了電話，談到接下來將共同努力。

報導指出，日產汽車目前正在研究在4月中旬舉行臨時股東大會，屆時可能邀請盛納德擔任新任董事。

日產和雷諾雖然都同意維持合作關係，但在戈恩被日本檢方逮捕後，雙方對經營主導權立場分歧。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080125