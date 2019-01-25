LINE Pay行動支付收款機來台 發揮2大優勢

（中央社記者吳家豪台北25日電）面對本土行動支付業步步進逼，通訊軟體LINE旗下行動支付服務LINE Pay今天在台發表行動支付收款機LINE Pay mini，推出多項支持商戶計畫，發揮會員和社群2大優勢。

LINE Pay mini係以用戶掃描QR code條碼支付，支援LINE Pay綁定信用卡、LINE Pay一卡通帳戶、LINE Points點數、iPASS一卡通票卡共4種付款方式，只要將手機靠近機台就能用NFC（近場通訊）功能感應並開啟支付流程。

為提高合作店家的能見度，串接LINE Pay的實體商戶將出現在「合作通路」裡的地圖，也可顯示點數回饋、優惠券等資訊。串接LINE Pay的商戶還可以使用「我的優惠券」設計促銷活動，增加到店轉換率。

LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝受訪時表示，LINE Pay mini引進台灣，必須符合台灣商家的期待，LINE Pay mini設備月租費為新台幣300元，今年8月底前申請成功可享前6個月免設備月租費優惠；使用LINE Pay交易手續費3%。

面對更多本土業者加入行動支付市場，吳孟芝說，LINE Pay於2015年進軍行動支付，當時市場上還沒有很多業者，現在看到更多業者加入是好事，代表行動支付能提供的服務越來越便利。

吳孟芝直言，LINE Pay最強的是「會員」和「社群」，LINE Pay會員這幾年持續成長，而行動支付講求的是使用據點要夠多，LINE Pay的優勢是能把社群發揮到極致，會更強調透過社群讓用戶使用行動支付的同時獲得樂趣。

她說，延續台灣用戶對LINE Points點數回饋的喜好，LINE Pay預計今年將開放LINE Pay會員點數回饋平台，讓申辦的商戶可使用LINE Points作為消費回饋。

LINE Pay今天也宣布與星巴克合作推出多款星巴克飲品的禮券與票券，可傳進LINE聊天室。另宣布「我的會員卡」服務預計今年第2季上線，將店家的會員卡整合進LINE Pay，用戶未來用LINE Pay結帳就可累積店家提供的會員優惠。

LINE Pay台灣董事長丁雄注表示，從2015年開展服務至今，LINE Pay已累計超過500萬用戶，全台超過11萬個支付據點；而LINE Pay一卡通帳戶上線才4個月，用戶數已突破100萬，成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

丁雄注表示，過去LINE Pay以開拓多元支付方式與LINE Points回饋等誘因以吸引消費者使用，今年LINE Pay的發展重點將是為各式商戶提供更多支援，以LINE Pay mini搭配輔銷機制，帶動商戶與用戶間會員經濟的雙向正循環。

根據資策會產業情報研究所（MIC）進行的行動支付大調查，台灣網友2018年最常使用的行動支付前5名依序為LINE Pay占22.3%、Apple Pay占19.9%、街口支付占19.7%、Google Pay占9.1%、台灣Pay/台灣行動支付占4.7%。

資策會MIC資深產業分析師胡自立說，對照2017年的前5名，台灣本土業者已逐漸縮小與國際業者的差距，2018年LINE Pay雖維持滲透率第1名，但前5名中的街口支付成長幅度最大、增加近1成，而台灣Pay/台灣行動支付也擠進第5名，反映出本土業者崛起趨勢。

胡自立分析，行動支付市場2019年觀測重點在於新進業者如何轉化旗下通路、資金或本業用戶數等資源來拉攏消費者，其資源投入力道與生態系完整度將至關重要。另一方面，領先者如何透過提升體驗、擴張通路情境與衍生商業模式，將影響是否能鞏固、甚至提升既有滲透率。（編輯：郭萍英）1080125