新光金董事會 敲定投資純網銀

（中央社記者田裕斌台北25日電）新光金控今天召開董事會，決議通過由子公司新光人壽及新光銀行參與投資純網銀國家隊「將來銀行」，外界推估，新光集團將持有14%股權。

其中，新壽將持有10%股權，新光銀持股2%，大台北瓦斯及新光保全各持股1%，且因新光銀、大台北、新保投資額僅新台幣1億元，不需公告重大訊息。

新光金認為，投資純網銀具有4大效益，包括建構新的行銷通路，有利於拓銷保險、理財商品；透過純數位通路的屬性、經營年輕客群；建立更完善的數位金融生態圈、擴大客戶基礎；學習純線上的營運及行銷經驗。

新光金表示，透過旗下子公司新壽與新光銀結盟關係企業，與中華電信、兆豐銀行、全聯實業、凱基銀行等夥伴共同申請設立純網路銀行，期許結合電信、銀行、保險、超市、保全、能源等多元化的股東背景，將豐富的生活元素帶入金融生態圈，並透過生態圈增加數據的深度與廣度，提升精準行銷及信用風控的能力。

新光金調查，國外純網銀35歲以下的客戶占比高達80%，在以熟齡客群為使用主體的傳統金融模式之外，投入高度行動化與數位化的純網路銀行，即成為新光金經營年輕世代客群的重要策略。（編輯：林沂鋒）1080125