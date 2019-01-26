半導體法說產業風向球 首季景氣恐低迷

（中央社記者張建中新竹26日電）半導體法人說明會接力登場，因美中貿易戰影響，總體經濟變數提高，市場需求急凍，第1季產業景氣恐將低迷。

農曆春節即將來臨，南亞科、台積電與旺宏已陸續舉行過法說會，盛群、聯電、瑞昱、聯發科、世界先進、華邦電與新唐也將搶在農曆年前召開法說會。

南亞科、台積電與旺宏一致對第1季展望保守，為第1季產業景氣定調。因美中貿易戰影響，總體經濟不確定性提高，客戶需求降溫，庫存過高問題浮現，第1季半導體產業景氣恐將低迷。

南亞科預期，第1季動態隨機存取記憶體(DRAM)產品價格恐將持續走跌，跌幅將與去年第4季相當，約1成水準。

因應保守市況，南亞科在資本支出也轉趨保守，不僅將去年資本支出降至新台幣204億元，較原訂金額少15%，今年資本支出金額將進一步降至100億元，年減5成。

台積電預期，除消費性產品外，其餘包括手機及電腦等產品第1季業績都將下滑，整體第1季營收恐將滑落到73億至74億美元，將季減22%，衰退幅度高於市場預期的10%至20%。

因需求疲軟影響，供應鏈庫存去化速度緩慢，台積電預估，至今年中，供應鏈庫存才可望回復至正常季節性水準。

旺宏總經理盧志遠也說，因不確定性影響，客戶不敢特別儲備庫存，有需要才買，旺宏第1季營運表現應不好，第2季能否好轉還難講，若美中雙方貿易談判能達成共識，下半年便可望大幅回升。

綜合南亞科、台積電與旺宏對景氣看法，半導體產業今年景氣可能呈現先蹲後跳的態勢，上半年景氣恐將低迷，下半年隨著傳統旺季來臨，景氣可望回溫，只是仍需密切關注美中貿易戰後續發展。（編輯：楊凱翔）1080126