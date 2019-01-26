富邦金獲利連10年居金控王 年終平均7個月

（中央社記者張建中台北26日電）富邦金控今天舉行集團台北場謝年會，金控董事長蔡明興表示，今年年終獎金可望維持去年水準，平均有7個月，有主管可以領超過新台幣幾千萬元的年終。

富邦金集團尾牙分為高雄場及台北場，分別席開300桌及1300桌，共有1.6萬人參加，高雄場已在1月12日舉辦，總獎金1200萬元，最大獎是現金獎20萬元，台北場今天邀請到黃子佼主持，壓軸請到張惠妹演唱。

蔡明興指出，過去金控每年都會幫員工加薪，今年自然也不例外，雖然加薪幅度未定，但可望與去年3%左右的水準相當。

針對富邦金去年完成金控獲利王10連霸，蔡明興認為，內部對於今年當然會定下成長的目標，但美中貿易摩擦是重要變數，在市場亂流不少的情況下，更要非常謹慎；尤其是人壽獲利波動劇烈，蔡明興點出，未來在避險方式及新的投資管道都要尋求方法。

去年底富邦人壽增提外匯價格變動準備金30億元，未來規劃還要繼續增提，蔡明興指出，去年人壽不是在匯率操作大幅虧損，而是避險成本太過沉重。

壽險業避險成本從去年初的100個基本點(bp)一路飆升到下半年已經超過300個基本點，未來除了將外匯價格變動準備金的資金池擴大、降低避險比例外，也會考慮多納入包括澳幣、新興市場貨幣，採一籃子貨幣的方式規避匯兌風險。

此外，富邦集團也將大舉投資高雄，去年5月與高雄市政府及國產署簽約，取得「捷運凹子底站旁商業區設定地上權案」開發權利，蔡明興說，集團投資額將達400億元，興建面積逾15萬坪的綜合型商業中心，含百貨賣場、旅館、辦公室、電影院及水族館等娛樂設施，預計今年底前動工，5年內完工。

除了集團員工歡樂參加尾牙外，富邦金也宣布，將連續第3年捐贈創世基金會，共計捐贈1250萬元給「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」活動，其中包括認捐寒士尾牙1500桌，以及500萬元植物人常年服務之用，希望能夠拋磚引玉，喚起大家對弱勢族群的關懷。（編輯：張均懋）1080126